モデルのゆうちゃみこと古川優奈（24）が21日に放送されたフジテレビ「何歳でもピンピンピン！」（後7・00）に出演。肌血管年齢に衝撃を受けた。

「全世代スター肌血管年齢チェック」と題して、出演者たちの肌血管年齢の結果が紹介された。ゆうちゃみの肌血管年齢の結果が明かされる前に、20代ということもあり出演者たちからは「大丈夫でしょう」といった声が漏れた。

だが、結果は何と「50代」だとされた。スタジオは騒然となり、ゆうちゃみは絶句。「ウソでしょ!?」という声が飛ぶ中、ゆうちゃみは「え!?うち、めっちゃキレイって言われるよ…」と結果を信じられなかった。

医師からは「肌の測定してた時から…あれ?20代なのに…ちょっと血液の流れも悪いし、毛細血管の数が少なかった」と伝えられた。また、この結果の原因については生活習慣にあるとされた。

ゆうちゃみは測定時のアンケートで「朝食を食べていない」「継続して30分以上軽く汗をかく運動をしていない」「お酒は飲みます」と回答しており、「（日々の生活が）ダイレクトに毛細血管は出る」と説明。この生活習慣が続くと「しわとか、たるみとかが早く進みやすくなる」と指摘された。