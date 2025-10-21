益若つばさ　“40歳の美貌と決意”にファン絶賛のウラで…本人も“恒例”認定した「顔何回変わるの」指摘の声

モデルでタレントの益若つばさが、10月20日までに更新されたInstagramで、高校生の息子との2ショットを披露している。

「益若さんは13日に40歳の誕生日を迎えました。ポストでは《奇跡的に帰省してた息子も一緒に誕生日お祝いしてくれたよ! さりげなくママの誕生日のTシャツ着てくれてるの優しいし可愛すぎるだろ!!!笑》と記したほか、誕生日プレゼントにサボテンをもらったとも報告しています。2ショット写真で益若さんは誕生日祝いのハットをかぶり、嬉しそうな表情を見せていました」（スポーツ紙記者）

このほか益若は《優しいの連鎖が周りに溢れてて、本当に充実した毎日を過ごせています!! たまに悩むことや事件もあるけど、周りのみんながいるおかげでなんでも乗り越えられてきました》と周囲への感謝をつづり、《40代でも自分なりの可愛いとかっこいいを模索して提案したいと思います》《色気＝経験だと思うから、40代以上って魅力しかない。楽しむぞ》と今後の決意も記している。

仲睦まじい親子2ショットに、X上では、

《益若つばさが40歳とか信じられないよな》

と、益若の変わらぬ美貌を称賛する声がある一方で恒例のツッコミも聞かれる。

《人間って… 顔 何回変わるの？…》

益若はこれまでにたびたび顔の変化が指摘されてきた。モデルとしてファッションやメイクにこだわりがあり、大胆なイメチェンを繰り返すため、それによって印象が変わるのに加え、別の理由も存在する。

「益若さんは10代のころに交通事故に遭い、大ケガを負います。歯とアゴの治療が現在まで続いているとも明かしているため、時おり“顔面の腫れ”などで、見た目に変化が生じるようです。10月17日に出演した『ぽかぽか』（フジテレビ系）でも恒例のツッコミが生じ、益若さん本人がXで《毎度顔のことでトレンド入りさせてもらってます》で“応答”し話題となりました」（放送作家）

さらに全寮制の学校に通っているため、普段は離れて暮らす息子との2ショットも毎回注目を集めている。

「2024年4月には子どもと一緒に高校の入学式に出席し、2ショットをアップするも、益若さんが女子高生風のコーデで参加したため“マナー違反”や親子ではなく同級生や恋人のように見られたい思惑が感じられる“あざとさ”を指摘する声も聞かれます。若さをアピールしたいという思いはあるのでしょう。今回の2ショットはまさに狙い通り、若見えしているのは間違いないですね」（前出・同）

益若は良くも悪くもこれからも“見た目”に関して注目を集めそうだ。