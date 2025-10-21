アウトバウンドマーケティングを強化！AsiaPac Net Media Limited AI SaaSデジタルマーケティングプラットフォーム「OptAdEasy」「KOOLER AI」「Kolsify」「APHub」

アジア太平洋地域におけるAI駆動型オムニチャネルデジタルマーケティング技術の先駆者であるAsiaPac Net Media Limited(AsiaPac)が、子会社AdTechinnoを通じて、革新的な4つのAI SaaSプラットフォームを正式にローンチしたことを発表しました。

「OptAdEasy」「KOOLER AI」「Kolsify」「APHub」と名付けられたこれらのプラットフォームは、グローバルブランドのインバウンドおよびアウトバウンドマーケティングを強化する、インテリジェントでデータドリブンなソリューションを提供します。

AsiaPac Net Media Limited AI SaaSデジタルマーケティングプラットフォーム「OptAdEasy」「KOOLER AI」「Kolsify」「APHub」

AsiaPacは、AIを駆使したオムニチャネル型デジタルマーケティング技術のリーディングカンパニーです。

今回ローンチされた4つのAI SaaSプラットフォームは、マーケティング技術と国境を越えたブランドエンゲージメントにおける革新的な飛躍を意味します！

グローバルブランドの多様なニーズに応える、総合的なAI SaaSデジタルマーケティングツールセットです。

OptAdEasy

「OptAdEasy」は、MetaやGoogle広告を横断してキャンペーンを統合管理・実行できる広告管理プラットフォームです。

リアルタイムの広告最適化、競合広告分析、業界ベンチマーク、AI生成バナーなどの機能を備えています。

これにより、マーケターは最小限の予算で最大限のリーチと質の高いキャンペーン展開を実現できます。

KOOLER AI

「KOOLER AI」は、10のアジア市場と8つのソーシャルプラットフォーム（中国およびグローバル）にまたがる20万以上のKOL（Key Opinion Leader）から最適なマッチングを深い分析で見つけるKOL管理プラットフォームです。

KOLの発掘だけでなく、パフォーマンス指標、コンテンツ分析、1,000以上のトップブランドに関するインサイトも提供します。

Kolsify

「Kolsify」は、カスタマイズ可能なアバターとコンテンツ作成のための次世代プラットフォームです。

高度なFace Fusion技術を活用し、マーケターやインフルエンサー、個人がフォトリアルなアバターや漫画風のアバターを生成。

画像や動画に自然なフェイススワップを実現します。

APHub

「APHub」は、グローバルおよびローカルの広告取引所を統合したワンストップのプログラマティックDSP（Demand-Side Platform）です。

世界中のプレミアムなオンライン広告およびpDOOH（programmatic Digital Out-of-Home）広告枠を提供し、サードパーティのオーディエンスデータや多様なクリエイティブフォーマットへのアクセスを可能にします。

広告主が正確にターゲットを絞った効果的で国境を越えたキャンペーンを実行することを支援します。

AsiaPacは、これらの最先端AI SaaSツールを活用し、グローバル市場におけるオムニチャネルマーケティング戦略のシームレスな実行を可能にする完全統合型ソリューションを提供します。

アジア太平洋地域での強固な基盤を活かし、地域市場と国際市場をつなぐ戦略的な架け橋として、ブランドのグローバル展開を力強くサポートします！

AsiaPac Net Media Limitedがローンチした、4つの革新的なAI SaaSプラットフォームの紹介でした。

