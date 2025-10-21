¡Ú¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¡Û40¼þÇ¯µÇ°♡¿Íµ¤¥Æ¥£¥ó¥È¤«¤é¡Ö40th¡ß¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡×ÅÐ¾ì
2025Ç¯10·î²¼½Ü¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¡×¤«¤é40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¤à¤Á¤×¤ë¥Æ¥£¥ó¥È 40th¡ß¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡×¤Ï¡¢´Å¤¯¤Æ¾åÉÊ¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥Ùー¥¸¥å¥«¥éー♡ ¥·¥í¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä´¶¤È¡¢¥×¥é¥ó¥Ñー¸ú²Ì¢¨¤Ë¤è¤ë¤à¤Ã¤Á¤ê¿°¤Ç¡¢½©Åß¤Î¥á¥¤¥¯¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤µ¤â¾åÉÊ¤µ¤â³ð¤¨¤ë¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤°ìËÜ¤Ç¤¹¢ö
¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯40¼þÇ¯µÇ°♡¡Ö¤à¤Á¤×¤ë¥Æ¥£¥ó¥È¡×¤Ë¸ÂÄê¿§ÅÐ¾ì
Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¤à¤Á¤×¤ë¥Æ¥£¥ó¥È¡×¥·¥êー¥º¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥«¥éー¡Ö40th¡ß¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£
¤Û¤ó¤Î¤ê¥¯¥êー¥ßー¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥Ùー¥¸¥å¤¬¡¢·ì¿§´¶¤ò°ú¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤ò¥×¥é¥¹¡£ÇòÉâ¤¤·¤ä¤¹¤¤¥Ô¥ó¥¯¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¤É¤ó¤ÊÈ©¥Èー¥ó¤Ë¤â¼«Á³¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ã¤È¤ê½á¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¡È¤×¤ë¥Ä¥ä¿°¡É¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹♡
¤¤¤ì¤¤¤¹¤È¥³¥é¥Ü♡¥Ð¥ó¥À¥¤¡Ö¥¥ã¥é¥³¥¹¥á¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¿ä¤·¿§¥á¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤â¤¦
¤à¤Ã¤Á¤ê¤×¤ë¤×¤ë¤ò³ð¤¨¤ë¢ö¹âÊÝ¼¾¡õ¥Ä¥ä¥Æ¥£¥ó¥È
¡Ö¤à¤Á¤×¤ë¥Æ¥£¥ó¥È¡×¤Ï¥×¥é¥ó¥Ñー¸ú²Ì¢¨¤Ë¤è¤ê¡¢¿°¤Î½Ä¤¸¤ï¤ò¥«¥Ðー¤·¤Ê¤¬¤é¥Ü¥ê¥åー¥à¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¡£
6¼ï¤ÎÈþÍÆÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ê¥ï¥»¥ê¥ó¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡¢¥³¥éー¥²¥ó¡¢¥¢¥ë¥¬¥ó¥ª¥¤¥ë¡¢¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡¢¥·¥¢¥Ð¥¿ー¡Ë¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¥ê¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤¤¤é¤º¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¥á¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¤¬¡¢¥à¥é¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÅÉ¤ê¿´ÃÏ¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£½Å¤ÍÅÉ¤ê¤ÇÈ¯¿§Ä´À°¤â¼«ºß¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¢ö
¢¨¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì
Á´7¿§¤¬Â·¤¦♡ËÉÙ¤Ê¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó
01 ¥Ð¥¿ー¥¹¥³¥Ã¥Á¡§²¹¤â¤ê¤Î¤¢¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ùー¥¸¥å
02 ¥â¥â¡§·ì¿§´¶¤Î¤¢¤ë¥Ìー¥Ç¥£ー¥Ô¥ó¥¯
03 ¥ï¥¤¥ó¥Ù¥êー¡§¾åÉÊ¤ÇÂç¿Í¤Ê¥íー¥º¥¦¥Ã¥É
05 ¥Õ¥£¥°¥Ô¥åー¥ì¡§ÀÖ¤ß¥íー¥º¤Ç¿§¤Ã¤Ý¤µ¤ò¥×¥é¥¹
06 ¥é¥º¥Ù¥êー¥±ー¥¡§´Å¤µ¤Î¤¢¤ë¥âー¥ô¥Ô¥ó¥¯
07 ¥Õ¥ëー¥Ä¥ª¥ì¡§¥Ô¥å¥¢¤Ê°õ¾Ý¤Î¥ß¥ë¥ー¥³ー¥é¥ë
¡ú¿·¿§ 40th¡ß¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡§¥¯¥êー¥ßー¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥Ùー¥¸¥å
¡Ö¤à¤Á¤×¤ë¥Æ¥£¥ó¥È¡×¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î6¿§¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó¤Î40¼þÇ¯µÇ°¥«¥éー¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Á´7¿§Å¸³«¡£²Á³Ê¤Ï³Æ770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¤É¤Î¥«¥éー¤âÈ©¤Ê¤¸¤ß¤¬ÎÉ¤¯¡¢µ¨Àá¤ä¥·ー¥ó¤òÌä¤ï¤º³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
40¼þÇ¯¤òºÌ¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìËÜ¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤Ë¹¬¤»¤ò♡
40Ç¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¸ÂÄê¥«¥éー¡Ö40th¡ß¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡×¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤µ¤È¾åÉÊ¤µ¤òÀäÌ¯¤ËÎ¾Î©¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Æ¥£¥ó¥È¡£
Ìµ¹áÎÁ¡¦¥Ñ¥é¥Ù¥ó¥Õ¥êー¡¦¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Õ¥êー¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥êー½èÊý¤Ç¡¢ÉÒ´¶¤Ê¿°¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤»È¤¤¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¤Î40¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤³¤Î1ËÜ¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¤â¡È¥Ï¥Ã¥Ôー¤ÊºÌ¤ê¡É¤òÅº¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«♡