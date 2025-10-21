¤æ¤¤Ý¤è28ºÐ¡Ö10Ç¯´ÖÌµ»ö¸ÎÌµ°ãÈ¿¡×¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌÈµö¾Ú¤ò¸ø³«¡¡¡Öº£¤¬°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÇ¯¡¹Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆåºÎï¤Ë¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¤æ¤¤Ý¤è¡×¤³¤ÈÌÚÂ¼Í´õ¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯10·î18Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¡£ÌÈµö¾Ú¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖÌµ»ö¤Ëº£²ó¤â¥´¡¼¥ë¥É¡×
¤æ¤¤Ý¤è¤µ¤ó¤ÏX¤Ç¡ÖÌÈµö¾Ú¹¹¿·¡ª Ìµ»ö¤Ëº£²ó¤â¥´¡¼¥ë¥É¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÌÈµö¼è¤êÎ©¤Æ¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î¡¢4Ëç¤ÎÌÈµö¾Ú¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö18ºÐ¤ÇÌÈµö¼èÆÀ¤·¤Æ¤«¤é10Ç¯´ÖÌµ»ö¸ÎÌµ°ãÈ¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤Î¼Ì¿¿¤â²Ä°¦¤¤¡ª À¹¤ì¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¥®¥ã¥ë·Ï¤«¤é¥¨¥ì¥¬¥ó¥È·Ï¤ØÊÑ²½¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤É¤ì¤â¤¤¤¤¤±¤Éº£¤¬°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÇ¯¡¹¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤´°ÂÁ´¤Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£