英国発のオーディオブランド「iFi audio」が、新型Bluetoothトランシーバー『UP Travel（アップ・トラベル）』の予約販売を開始した。発売日は10月24日で、希望小売価格はオープン（市場予想価格17,600円前後）。販売は公式オンラインストア「エミライダイレクト」をはじめ、全国の販売店で行われる。

（関連：【画像】iFi audio『UP Travel』《詳細・デザイン一覧》）

◼︎飛行機・車内エンタメを“ハイレゾBluetooth化”するトランシーバー

『UP Travel』は、飛行機や車などあらゆる移動環境で高音質なBluetooth接続を実現するポータブルデバイス。送信（TX）モードでは、機内エンターテイメントに接続してBluetoothヘッドホンで映画や音楽を楽しめる。ケーブル不要で、ワイヤレスながら自宅のHi-Fi環境に匹敵するクオリティを提供する。

受信（RX）モードでは、スマートフォンやDAP（デジタルオーディオプレイヤー）の音源を車載オーディオへ高音質転送。AUX入力を利用することで、ハイレゾBluetoothストリーミングも可能だ。

◼︎真のHi-Fi設計、BluetoothとDACを分離構造に

BluetoothとDACを独立設計したHi-Fiアーキテクチャを採用。各ステージが分離されていることでノイズ干渉を最小限に抑え、クリアで立体的な音場を再現する。また、通話時にはクアルコムcVcノイズキャンセリング技術を組み合わせ、空港やカフェなどの雑音環境下でも明瞭な通話品質を確保。底面マイクによって、ハンズフリーでも自然な会話が可能だ。

◼︎2台同時接続と長時間バッテリー

『UP Travel』は、2台のBluetoothヘッドホンやイヤホンを同時接続可能。映画や音楽を2人で共有でき、機内や旅先での共同視聴にも適している。

さらに、内蔵バッテリー（400mAh）は約10時間の連続再生に対応。長距離フライトでも充電不要で使い続けられる。接続されたデバイスに応じて最適な音質設定を自動で選択するスマート機能も搭載し、操作なしで常に最高のサウンドを楽しむことができる。

本製品は、iOS／Android対応の「iFi Nexis」アプリに対応。アプリ上でファームウェアアップデートやカスタム設定が行えるほか、Bluetoothコーデックや接続ステータスの確認も容易だ。ユーザーのリスニングスタイルに合わせて、細かなチューニングが可能になっている。

◼︎製品仕様

・Bluetoothコーデック：LDAC、LHDC/HWA、aptX Adaptive、aptX LL、aptX、AAC、SBC・モード：TX（送信）／RX（受信）・入出力端子：AUX 3.5mm、USB Type-C・SN比：120dBA以上（32Ω）・出力：70mW／1.5V（32Ω）・THD+N：0.004%以下（1kHz、32Ω）・バッテリー：400mAh（約10時間連続再生）・サイズ／重量：55×30×16.8mm／25.7g・付属品：USB Type-C to Cケーブル、USB Type-C to Aアダプター、クイックスタートガイド、保証書

（文＝リアルサウンドテック編集部）