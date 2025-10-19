〈52歳バツ4経営者〉調布のキャバ嬢、南国系レゲエミュージシャン風、ナンパした歯科衛生士…「一度も“結婚願望”を持ったことがない」のに４度も結婚した理由

21歳で初めて結婚してから25年間で４回の結婚と離婚を経験した神奈川県在住の会社経営者の男性・ともさん(仮名、52歳)。「人生で一度も結婚したいと思ったことがない」と語るともさんが、それでも４回の結婚に至った数奇な半生を追った。(前後編の前編)

【画像】調布のキャバ嬢、南国系レゲエミュージシャン風…数奇な結婚遍歴を辿った52歳バツ4経営者

１回目の離婚は「２度にわたる浮気」

「僕はそもそも結婚願望がないんです。結婚への憧れもないし、『この人と結婚したい』とか、みんなが言う『理想のパートナー像』や『家庭像』っていうものもよくわからなくて…」

胸のうちの微細な感情を、何とか言葉に落とし込もうと、丁寧な口調で語るのは、神奈川県在住の会社経営者の男性・ともさん(仮名、52歳)。結婚願望はないながらも、21歳から46歳までの25年間で４回の結婚と離婚を経験してきた。

初めての結婚は21歳のとき。お相手は中学時代に想いを寄せていた同級生の女性だった。高校卒業後、地元の愛媛で働いていたときに、偶然再会したことで交際に発展し、結婚。子どもにも恵まれ、順風満帆な結婚生活を送っていたが、そんな日々も５年ほどで終わりを告げることに。いったい何があったのか。

「僕の二度にわたる浮気が原因です。いろんなことが順調だと、逆に調子にのってしまって…、完全に若気の至りでした」(ともさん、以下同)

１回目の浮気相手は、飲み屋で出会った２歳上の女性。証拠さえ残さなかったものの、妻の“第六感”が働いたことで尋問を受け白状するに至った。２回目の浮気相手は会社の同僚だったが、相手女性との写真を財布に忍ばせていたことが見つかり、「ライターで燃やされた」という。

27歳で離婚したともさんは、心機一転、長年の夢だったシンガーソングライターを夢みて無一文で上京することを決めた。上京後は上板橋に４畳半の部屋を借り、池袋の西口で弾き語りをする日々。“常連客”のホームレスからも100円を投げ銭してもらうなど、まさにその日暮らしの“極貧生活”を送った。

２回目のお相手は、細木数子にハマる調布のキャバ嬢

数年はシンガーソングライターの夢を追いかけたものの、プロの壁の高さを実感し、30代に入ったタイミングで区切りをつけ、バイト先の会社に正社員として就職した。

忙しい日々を送るなか、仕事仲間と調布のキャバクラに立ち寄った際に出会ったのが、５歳下のキャバ嬢の女性、ともさんの２回目の結婚相手だった。

「彼女が当時、占い師・細木数子さんの六星占術にハマっていたんです。生年月日を教えたところ、２人の相性も良くて婚期もお互いその年だと分かり、そこから彼女にグイグイ押される形で付き合うことになりました」

そうして32歳で２回目の結婚を果たした。「しっかり者で、一緒にいて居心地もよかった」という彼女との結婚生活だったが、わずか１年半で終止符が打たれることに。

「僕が仕事のトラブルの末に会社を辞めることとなり、無職になったんです。そこから妻がキャバクラに復帰して働くようになったんですが、何カ月経っても稼ぎが得られない僕に対し、完全に愛想を尽かしたんだと思います」

妻から離婚を切り出されたともさんは、34歳でバツ２となった。その後、愛媛の実家に戻り、しばらく地元アーティストのプロデュース業に専念していた矢先、思わぬ人物から連絡が入った。

〈お久しぶりです。お元気ですか？〉

そのお相手は、ともさんが上京後、シンガーソングライターの夢を諦めて会社員として働いていた31歳のとき、通勤電車で一目惚れしてナンパした９歳下の歯科衛生士の女性だった。当時は連絡先を交換し、２回目のデートまでこぎつけたものの、交際には至らなかったお相手だが…。

「彼女から『結婚している夫からDVを受けてて、離婚したいんだよね』という相談の連絡がきたんです。そこから頻繁に電話するようになり、僕の中で彼女への想いが再燃したんです」

そうして彼女が離婚した後、正式に交際することになり、再び上京したともさん。約２年の同棲を経て36歳のときに３回目の結婚を果たした。

しかし、「最初は順調だった」という３回目の結婚生活も、４年ほどで終わりを告げた。いったい何が原因だったのか。

４回目のお相手は、南国系レゲエミュージシャン風の女性

「自分でWEB制作会社を立ち上げ、事業も軌道に乗っていたんですが、彼女との間では徐々に喧嘩が絶えなくなっていきました。ある日、彼女が僕の悪口を吐き出しているSNS投稿を見つけてしまって…そこから僕のほうも気持ちが離れていきましたね」

40歳でバツ３となったともさんだが、42歳のとき、４回目の結婚のチャンスが訪れることに。お相手は友人の紹介で出会った12歳下の女性だったというが、どんなところに惹かれたのか。

「ノリも良くて、少し日焼けした南国系のレゲエミュージシャンのような風貌で、今まで僕の人生で出会ったことがないような個性的な女性だったんです」

交際後すぐに同棲を始め、その３カ月後に４回目の結婚を果たした。しかし、結婚後は当初惹かれた彼女の自由奔放さが次第に気になるようになっていった。

「経営者として日々責任感が増していく僕と、自由な生き方をしている彼女との間で溝が深まっていきました。そんな状態で、彼女から『子どもが欲しい』と言われたんですが、正直僕はそれには応えられないなと思いました」

そうして３年半の結婚生活は終わり、46歳でバツ４となった。４回の結婚と離婚を経験し、結婚観に変化はあったのか、聞いてみたところ、

「そもそも僕はこれまでの人生で一度も“結婚願望”を持ったことがないんです。結婚に憧れもないし、重きを置いてない。でも、そんな僕にも変な責任感みたいなものがあって、交際時に相手から『結婚したい』と表現されると、『相手が喜ぶなら、そうしてあげよう』って思って、毎回気持ちに応えている。でも僕自身は『結婚したい』って感覚がよくわからないんです」

と素直な気持ちを吐露した。

25年間で４回の結婚と離婚を経験し、結婚はもはや特別なものではなくなっていた。誰かと人生を共にすることに期待も幻想も抱かないーそんなスタンスで生きていたともさんの前に、運命の“女神”は現れたのだった。

#後編「52歳バツ4経営者、24歳下の女性と５回目の結婚を果たす」へつづく

取材・文／集英社オンライン編集部特集班