どれも美味しそーーーッッッ！！【ミスド】の「期間限定メニュー」をチェック

【ミスタードーナツ】では、ドーナツはもちろん、食事系メニューにも注目している人は多いかもしれません。サクサク食感が楽しめるパイや、飲茶の麺類やごはんものなど、比較的幅広い時間帯で食べられるのも魅力です。今回は、2026年4月1日から春夏限定で登場した、「ミスドゴハン」の限定メニューにフォーカス。@ftn_picsレポーターHaruさんのリアルな感想とともに、ご紹介します。

サクサク × とろりに病みつき必至！？

「濃厚うまっっ」と、@ftn_picsレポーターHaruさんが紹介するのは「ホワイトソースのクロックムッシュ風パイ」。サクサク生地の中には、ハムと玉ねぎを加えたホワイトソースとチーズソース入りで、食べ応えもしっかりありそう！ パイは、リベイクするとさらに美味しさがアップするはず。公式サイトには、電子レンジ500Wで10秒～20秒、さらにトースターで1～2分が「おいしい温め方」として紹介されています。ぜひ試してみて！ 価格は、テイクアウトで\259（税込）、イートイン\264（税込）だそう。

マイルドな辛さで食べやすさ◎

気温が上がるとカレーが食べたくなる人も多いのでは？ 徐々に気温が上がり始める今の季節にぴったりなのは、辛さは控えめでも味わいは本格的な「バターチキンカレーパイ」。トマトペーストやヨーグルトを使ったマイルドなチキンカレーで、レポーターHaruさんは「辛いのが苦手な人や子どもも食べやすい」とコメントしています。テイクアウトで\259（税込）、イートイン\264（税込）です。

さわやかな柚子の風味を感じるひんやり麺

「豆乳スープうまぁぁぁぁぁ」「今回発売された麺の中で一番オススメ」と、レポーターHaruさんが絶賛するのは「柚子入り豆乳担々涼風麺」。クリーミーで柚子入りのごま豆乳スープ、味わいの決め手となる肉みそ、アクセントのピリ辛のラー油の組み合わせとあれば、食欲をそそられる人が多いはず。ランチや夜ごはんにもぴったりかも。イートインで、\682（税込）という手頃な価格も嬉しいポイント。

具沢山が嬉しいさっぱり麺

涼し気な見た目も魅力的な「トマト海鮮野菜涼風麺 レモンジュレ添え」。スープは、トマトレモンスープに海鮮のうま味がプラスされたスープで、さらに、レモン酢ジュレがのせてあるそうで、混ぜ具合によって味わいの変化も楽しめそう。レポーターHaruさんによると、「麺と一緒に、いか、えび、にんじん、枝豆、キャベツなども入っていて具沢山」なのだとか。イートインで、\682（税込）です。

飲茶は取扱い店舗が限られているので、食べたい人は事前に公式サイト等でチェックしてからお出かけすることをおすすめします。

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writer：Reco.N