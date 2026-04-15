「ここは天国か？」パクくんが日本人彼女の実家で受けた“異文化受容”の洗礼
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工学博士のパクくんが自身のYouTubeチャンネルで「日本人彼女のご両親に会って泣きそうになった。3つの衝撃」と題した動画を公開。韓国出身の彼が、日本人の恋人の両親に初めて挨拶に行った際、不安とは裏腹に受けた「3つの衝撃」について語り、日韓の文化差や家族の在り方について自身の体験を明かした。
動画の冒頭、パクくんは当時の心境を「手汗は止まらず、正直怖かった」と振り返る。外国人である自分が受け入れられるか不安だったが、実際には予想を裏切る温かい対応を受けたという。その一つ目の理由は「偏見のなさ」だ。彼女の両親は過去にマレーシアに住んでいた経験があり、異文化の違いを「面白いね」と自然に受け入れる土壌があった。「外国人＝不安」ではなく「外国人＝人間」として接してもらえたことに、彼は「頭が上がらないほどありがたかった」と感謝を述べた。
二つ目の衝撃は「条件を問わないこと」だった。パクくんによれば、韓国のソウルで結婚する場合、マンション購入費に1億円以上、結婚式等の費用を含めるとさらに多額の資金が必要となり、「愛だけでは結婚できない」という現実的な壁があるという。相手の経済力や条件が厳しく問われる韓国の事情を背負っていた彼にとって、彼女の両親が条件には一切触れず、「二人が幸せなら幸せな方向でやればいい」というスタンスを示したことは、「重たいリュックを下ろさせてくれるような」救いだったと語る。
三つ目は、自身の活動に対する「熱い応援」だ。YouTuberという不安定な活動に対しても、数字や実績を問うことなく「あなたの言葉はまっすぐでいい」と肯定されたエピソードを紹介。社会的には登録者数などの肩書きが求められがちだが、ただ純粋に信じて見守ってくれる姿勢に、「人生で初めて感じた見守る応援」だと心を揺さぶられたことを明かした。
最後にパクくんは、「家族って国籍や血縁じゃなくて、信じるという行為でつながれるんだ」と結論づけた。偏見のない眼差しと、条件を問わない優しさに触れた彼は、改めて「あなたにとって本当の家族とは」と視聴者に問いかけ、動画を締めくくった。
動画の冒頭、パクくんは当時の心境を「手汗は止まらず、正直怖かった」と振り返る。外国人である自分が受け入れられるか不安だったが、実際には予想を裏切る温かい対応を受けたという。その一つ目の理由は「偏見のなさ」だ。彼女の両親は過去にマレーシアに住んでいた経験があり、異文化の違いを「面白いね」と自然に受け入れる土壌があった。「外国人＝不安」ではなく「外国人＝人間」として接してもらえたことに、彼は「頭が上がらないほどありがたかった」と感謝を述べた。
二つ目の衝撃は「条件を問わないこと」だった。パクくんによれば、韓国のソウルで結婚する場合、マンション購入費に1億円以上、結婚式等の費用を含めるとさらに多額の資金が必要となり、「愛だけでは結婚できない」という現実的な壁があるという。相手の経済力や条件が厳しく問われる韓国の事情を背負っていた彼にとって、彼女の両親が条件には一切触れず、「二人が幸せなら幸せな方向でやればいい」というスタンスを示したことは、「重たいリュックを下ろさせてくれるような」救いだったと語る。
三つ目は、自身の活動に対する「熱い応援」だ。YouTuberという不安定な活動に対しても、数字や実績を問うことなく「あなたの言葉はまっすぐでいい」と肯定されたエピソードを紹介。社会的には登録者数などの肩書きが求められがちだが、ただ純粋に信じて見守ってくれる姿勢に、「人生で初めて感じた見守る応援」だと心を揺さぶられたことを明かした。
最後にパクくんは、「家族って国籍や血縁じゃなくて、信じるという行為でつながれるんだ」と結論づけた。偏見のない眼差しと、条件を問わない優しさに触れた彼は、改めて「あなたにとって本当の家族とは」と視聴者に問いかけ、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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