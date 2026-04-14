旨み溢れる極上しっとりサラダチキン！レンジで驚きの柔らかさ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「【レンジ4分】うどんスープで極上しっとりサラダチキン」と題した動画を公開しました。動画では、身近な粉末調味料と電子レンジを活用し、驚くほどしっとりと仕上がるサラダチキンのレシピを紹介しています。
調理工程はとてもシンプルです。鶏むね肉にフォークで穴を開けた後、酒、水、そして味の決め手となるうどんスープの素を加え、肉全体にしっかりとすり込みます。動画内では「鶏皮は良いお出汁が出るのでそのまま使います」「保水で絶対パサつかせない」と、美味しく仕上げるためのポイントが語られています。あとはふんわりとラップをして電子レンジで加熱し、途中で裏返して再加熱するだけ。その後は10分間放置し、余熱でじっくり火を通すことでしっとりとした食感を生み出します。
カットされたサラダチキンは、うどんスープの旨みが染み込んだ本格的な仕上がりです。さらに動画の後半では、容器に残った煮汁を余すことなく使ったアレンジレシピも披露。旨みが溶け出した煮汁に茹でうどんと水を加え、レンジで加熱するだけで、絶品の「鶏だしうどん」が完成します。
忙しい日のメインディッシュから、最高のシメまで堪能できるこのアイデア。毎日の献立づくりに、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・鶏むね肉 約300g
・酒 大さじ2
・水 大さじ1
・うどんスープの素 1袋
・茹でうどん 1玉
・水 50ml
・ネギ 適量
［作り方］
1. 鶏むね肉全体にフォークで穴を開ける。
2. 耐熱容器に鶏むね肉を入れ、酒、水を加える。
3. うどんスープの素を全て加え、肉の表裏にしっかりとすり込んで馴染ませる。
4. ふんわりとラップをして、電子レンジ（600W）で2分加熱する（500Wの場合は2分半）。
5. 一度取り出して肉をひっくり返し、再びラップをしてレンジ（600W）で2分加熱する（500Wの場合は2分半）。
6. 加熱後、そのまま10分放置して余熱でしっとり仕上げる。
7. 鶏むね肉をお好みの厚さにカットして完成。
8. 容器に残った煮汁（約100ml）に茹でうどん1玉と水（50ml）を入れる。
9. ふんわりとラップをして、電子レンジ（600W）で3分半加熱する（500Wの場合は4分）。
10. 全体をよく混ぜ合わせ、お好みでネギを散らす。
調理工程はとてもシンプルです。鶏むね肉にフォークで穴を開けた後、酒、水、そして味の決め手となるうどんスープの素を加え、肉全体にしっかりとすり込みます。動画内では「鶏皮は良いお出汁が出るのでそのまま使います」「保水で絶対パサつかせない」と、美味しく仕上げるためのポイントが語られています。あとはふんわりとラップをして電子レンジで加熱し、途中で裏返して再加熱するだけ。その後は10分間放置し、余熱でじっくり火を通すことでしっとりとした食感を生み出します。
カットされたサラダチキンは、うどんスープの旨みが染み込んだ本格的な仕上がりです。さらに動画の後半では、容器に残った煮汁を余すことなく使ったアレンジレシピも披露。旨みが溶け出した煮汁に茹でうどんと水を加え、レンジで加熱するだけで、絶品の「鶏だしうどん」が完成します。
忙しい日のメインディッシュから、最高のシメまで堪能できるこのアイデア。毎日の献立づくりに、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・鶏むね肉 約300g
・酒 大さじ2
・水 大さじ1
・うどんスープの素 1袋
・茹でうどん 1玉
・水 50ml
・ネギ 適量
［作り方］
1. 鶏むね肉全体にフォークで穴を開ける。
2. 耐熱容器に鶏むね肉を入れ、酒、水を加える。
3. うどんスープの素を全て加え、肉の表裏にしっかりとすり込んで馴染ませる。
4. ふんわりとラップをして、電子レンジ（600W）で2分加熱する（500Wの場合は2分半）。
5. 一度取り出して肉をひっくり返し、再びラップをしてレンジ（600W）で2分加熱する（500Wの場合は2分半）。
6. 加熱後、そのまま10分放置して余熱でしっとり仕上げる。
7. 鶏むね肉をお好みの厚さにカットして完成。
8. 容器に残った煮汁（約100ml）に茹でうどん1玉と水（50ml）を入れる。
9. ふんわりとラップをして、電子レンジ（600W）で3分半加熱する（500Wの場合は4分）。
10. 全体をよく混ぜ合わせ、お好みでネギを散らす。
YouTubeの動画内容
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