我が家が購入した大切な七五三の衣装をアテに…非常識なママ友からのお願いにドン引き【ママリ】
皆さんは知り合いから、貸したくないものにも関わらず、貸してとお願いをされたことはありますか？相手のとの関係を大事にしたいがあまり、つい相手の言うがままにしてしまった…。そんな経験がある人もいるかもしれません。しかし、貸せないものは貸せない、と主張することは大事なことです。今回ご紹介する作品はAi(@mayai260)さんがフォロワーさんが実際に経験したことを基に描いた作品です。『あなたは貸せますか？』をご紹介します。どうぞご覧ください。
綾子さんは、ママ友の麗華に言われてわが子のために購入した晴れ着を見せてあげます。綾子さんは二児の母で、姉妹のため、七五三の着物を購入したばかり。
結局自分の意志を強く持ち、麗華に何も貸さなかった綾子さん。後日、それが正解だったことを知らされます。なんと、地面に寝転ぶ子どもの姿がインスタに上がっていたのです。遊びに使いたいから、被布を貸してと言ってくる麗華。
©Ai
©Ai
©Ai
購入した晴れ着を見せたことが間違いだった？
わが子の晴れ日までに大事にしておいた綾子さんですが、麗華はその着物に一目ぼれをしたようです。ここから麗華から非常識なお願いをされ続けることになるのです…。
着物の次は被布…。ママ友からのあり得ない要求に呆然
©Ai
©Ai
©Ai
©Ai
©Ai
©Ai
©Ai
©Ai
無理に貸す必要はない。断る勇気も大切。
わが子たちのための購入した晴れ着を遊びで使われる気持ちを少しでも考えたことがあるのでしょうか。親しき仲にも礼儀あり。貸し借りを行うことで何が起きるか、麗華はもっと配慮すべきですね。
ママ友に言われて、いやいや物を貸すことがあるかもしれません。しかし、本当に貸したくない大事なものは断ることも大切です。今は関わりがあり、気まずいと思うかもしれませんが、そんな価値観の合わない人とは一生良好な関係が築けるわけではないでしょう。相手からの申し出より、綾子さんのように自分がどうしたいか、という気持ちを大事にしてください。
記事作成: ママリ編集部
（配信元: ママリ）