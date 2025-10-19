バイエルンvsドルトムント スタメン発表
[10.18 ブンデスリーガ第7節](アリアンツ・アレーナ)
※25:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 23 サシャ・ブイ
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 9 ハリー・ケイン
MF 14 ルイス・ディアス
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 11 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 20 トム・ビショフ
MF 42 レナート・カール
MF 47 David Santos
FW 36 ウィズダム・マイク
監督
ビンセント・コンパニ
[ドルトムント]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 3 バルデマール・アントン
DF 4 ニコ・シュロッターベック
DF 25 ニクラス・ジューレ
MF 8 フェリックス・ヌメチャ
MF 13 パスカル・グロス
MF 20 マルセル・ザビッツァー
MF 24 ダニエル・スベンソン
MF 26 ユリアン・リエルソン
MF 27 カリム・アデイェミ
FW 9 セール・ギラシ
控え
GK 33 アレクサンダー・マイアー
DF 2 ヤン・コウト
DF 5 ラミ・ベンセバイニ
MF 6 サリフ・エズジャン
MF 7 ジョーブ・ベリンガム
MF 10 ユリアン・ブラント
MF 17 カーニー・チュクエメカ
FW 14 マクシミリアン・バイアー
FW 21 ファビオ・シウバ
監督
ニコ・コバチ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります