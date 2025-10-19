[10.18 ブンデスリーガ第7節](アリアンツ・アレーナ)

※25:30開始

<出場メンバー>

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 4 ヨナタン・ター

DF 23 サシャ・ブイ

DF 27 コンラッド・ライマー

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 9 ハリー・ケイン

MF 14 ルイス・ディアス

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 11 ニコラス・ジャクソン

控え

GK 26 スベン・ウルライヒ

GK 40 ヨナス・ウルビッヒ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 20 トム・ビショフ

MF 42 レナート・カール

MF 47 David Santos

FW 36 ウィズダム・マイク

監督

ビンセント・コンパニ

[ドルトムント]

先発

GK 1 グレゴール・コベル

DF 3 バルデマール・アントン

DF 4 ニコ・シュロッターベック

DF 25 ニクラス・ジューレ

MF 8 フェリックス・ヌメチャ

MF 13 パスカル・グロス

MF 20 マルセル・ザビッツァー

MF 24 ダニエル・スベンソン

MF 26 ユリアン・リエルソン

MF 27 カリム・アデイェミ

FW 9 セール・ギラシ

控え

GK 33 アレクサンダー・マイアー

DF 2 ヤン・コウト

DF 5 ラミ・ベンセバイニ

MF 6 サリフ・エズジャン

MF 7 ジョーブ・ベリンガム

MF 10 ユリアン・ブラント

MF 17 カーニー・チュクエメカ

FW 14 マクシミリアン・バイアー

FW 21 ファビオ・シウバ

監督

ニコ・コバチ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります