「どん底」「これほど順位を落とした国はない」W杯準優勝経験国が衝撃のFIFAランク大幅ダウンで母国メディア茫然！欧州予選ではまさかの最下位に…
国際サッカー連盟（FIFA）は10月17日、最新のFIFAランキングを発表した。日本は前回と変わらず19位だった。
ギリシャとともに最大の下落だったのが、32位から40位に転落したスウェーデンだ。
10月の北中米ワールドカップ欧州予選は、10日にスイスに０−２で敗れると、３日後のコソボ戦も０−１で敗北。これで１分け３敗となり、まさかのB組最下位に転落したスウェーデンは、ヨン・ダール・トマソン監督を解任している。
この大幅ダウンを受け、スウェーデンメディア『Expressen』は「スウェーデン代表は、最新の世界ランキングで、すべての国の中で最も順位を落とした」「どん底に沈んだ」と報じた。
「スウェーデン代表が苦戦を強いられていることは、最新の世界ランキングからも明らかだ。スウェーデンは32位から40位へと８つも順位を落とした。ギリシャだけが同様の順位を落としているが、ランキングポイントで見ると、これほど順位を落とした国は他にない。年初、スウェーデンのランキング27位だった」
ワールドカップで準優勝の経験がある北欧の雄は、絶望的な状況から奇跡の本大会出場を果たせるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
