この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

まい先生「無理に食べさせなくてOK！」離乳食に悩むママへの目からウロコのアドバイス

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「離乳食『食べない』問題、これで解決！赤ちゃんが食べる魔法はこれ！」で、「お口と姿勢の専門家」まい先生が、離乳食を食べてくれない赤ちゃんへの対処法や、食事を巡るお母さんたちの悩みに真っ直ぐ答えた。



最も多い相談として、「赤ちゃんが離乳食を食べてくれない」「体を反らしたり、遊んでばかりで食べない」といった声が寄せられているというまい先生。「どうやって食べさせたらいいか分からない、というお母さんが多い」と現状に触れ、「離乳食を食べてくれない時は、無理に食べさせなくてもいい」と強調した。さらに、「お母さんが食べていないと、赤ちゃんも食への興味を示しにくいことが多い」とも分析し、「お母さんが見本を見せて楽しく食事する姿を見せてほしい」とアドバイス。



また、「対象生まれのおばあちゃん世代は、2～3歳までお乳をあげていた」と紹介し、「離乳食がなかなか進まなくても、母乳やフォローアップミルク、粉ミルクでしっかり補えるので心配しすぎなくていい」と述べた。「無理に食べさせてお母さんが心をすり減らすより、機嫌よくできる範囲でチャレンジしてほしい」と、ママたちへの優しさも忘れなかった。



動画では、「お母さんが、心の余裕があるタイミングで、赤ちゃんと心通わせて食事をするのが大切。そうすると、今まで食べなかった子が食べ始めることもある」と実体験を交えて語った。最後に、「お気軽に公式LINEでご相談ください」とメッセージを送り、「この動画がいいなと思った方は高評価・チャンネル登録をよろしくお願いします」と締めくくった。