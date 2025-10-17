【眼下は昏い京王線です】 10月17日連載開始

【拡大画像へ】

双葉社は10月17日、ホラーマンガ「眼下は昏い京王線です」をWebアクションで連載開始した。

本作は、「楽園＜パライソ＞のどん底」、「食べると死ぬ花」などの著作で知られるホラー小説・芦花公園氏の原作をもとに、「おじさんと恋愛未経験女」、「blossoms」などのマンガ家・tom等氏が描くコミカライズ。実力派の2人が生み出す恐怖を楽しめる。

【あらすじ】

大学生の琴葉は、飲み会の後にお持ち帰りされそうになっていたところを助けてくれたシマくんに一目惚れする。すげないシマくんに振り向いてもらうため、彼が傾倒している「本当に障る話」の調査を手伝う琴葉だが、どうやら琴葉は霊や怪異を寄せる体質らしく、いつも命の危険があるような危険な目に遭ってしまい――!?

大人気ホラー作家・芦花公園の原作を気鋭漫画家・tom等がコミカライズ！

