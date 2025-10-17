19年間、息子さんと娘さんと一緒に「犬を大切に育てた」結果…「成長記録」が涙が出るほど愛おしいと反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で8万8000回再生を突破し、「泣けちゃいます」「ずっと可愛い」といったコメントが寄せられています。

【動画：19年間、息子と娘と一緒に『犬を大切に育てた』結果…涙が出るほど愛おしい『成長記録』】

姉弟と一緒に成長

YouTubeチャンネル「豆柴ひまりとゆきち」に投稿されたのは、19年間、大切に育てられたパピヨンの男の子「マロン」くんの様子。お迎えした頃は、とってもあどけない表情をした子犬だったのだそう。

「マロン」くんと名付けられ、子犬はすくすく成長。当時はやんちゃだった息子さんの遊び相手をしたり、娘さんの足を枕にくつろいでみたり。マロンくんも、ずっと姉弟と一緒に成長してきました。

寝てるだけで「可愛い！」

家族に笑顔や幸せを提供し続けてきたマロンくん。19年という長い時がたっても、「家族を幸せにするので大忙し！」なんだそう。普通に寝ているだけでも、「可愛い！」と大騒ぎされるんだとか。

犬用の洋服を着るという、息子さん渾身の「ボケ」にも、「アホだな～」と素敵な笑顔で笑ってあげます。娘さんのフォトウエディングにも参加する、優しさと包容力に溢れたマロンくん。

時は流れて

長生きしてくれて、ずっと一緒にいてくれて、マロンくんに対して感謝が止まらない息子さんたち。小さかった頃から、変わらずに愛され続けてきたことが伝わってきます。

マロンくんは19年5ヶ月を精一杯生き抜き、家族みんなに囲まれながら旅立ったのだそう。家族にたくさんの愛と幸せをくれたマロンくん、今はお空から見守ってくれているに違いありません。

投稿には「泣けちゃいます」「ずっと可愛い」「号泣」「いてくれるだけで幸せ」「愛情が一番の宝物」といったコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「豆柴ひまりとゆきち」では、マロンくんの後輩の豆柴たちの日常をチェックすることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴ひまりとゆきち」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。