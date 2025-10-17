Âà¿¦¶â2,100Ëü±ß¤¬Ãå¶â¤·¤¿60ºÐÉ×¤«¤é¡ÈµÞ¤¹¤®¤ë¡ÉÎ¥º§ÄÌ¹ð¡ÄÀì¶È¼çÉØ¤Î58ºÐºÊ¡¢Ø³Á³¡£¸¶°ø¤Ï¡Ö35Ç¯´Ö¤Î¼êºî¤êÊÛÅö¡×¡ÚFP¤¬²òÀâ¡Û
ÄêÇ¯Âà¿¦¤È¤Ï¡¢¡Ö²ñ¼Ò°÷¡×¤È¤¤¤¦ºÇÂç¤ÎÌò³ä¤ò½ª¤¨¤ëÆü¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢É×¤¬½é¤á¤Æ¡È¸Ä¿Í¡É¤È¤·¤Æ²ÈÄí¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢·Ã»Ò¤µ¤ó¤Î»öÎã¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÄêÇ¯¸å¤ËË¬¤ì¤ë¡È¿´¤ÎºÆÊÔ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹çÆ±²ñ¼Ò¥¨¥ß¥¿¥á¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëFP¤Î»°¸¶Í³µª»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ÁêÃÌ»öÎã¤ÏËÜ¿Í¤ÎµöÂú¤òÆÀ¤Æ¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î¤¿¤á°ìÉôµÓ¿§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âà¿¦¶âÄÌÄ¢¤ò¸«¤Ä¤á¤¿Ìë¡¢É×¤¬¹ð¤²¤¿ËÜ²»
·ëº§35Ç¯¡£É×¡¦À¿¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¿60ºÐ¡Ë¤ÎÄêÇ¯Âà¿¦¤ò½Ë¤¦Í¼¿©¤ò°Ï¤ó¤ÀÍâÆü¡¢·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¿58ºÐ¡¦Àì¶È¼çÉØ¡Ë¤Ï¡ÖÎ¥º§¤·¤¿¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¿¤µ¤ó¤Ï²½³Ø¥á¡¼¥«¡¼¤Ë38Ç¯´Ö¶ÐÌ³¡£Âà¿¦¶â2,100Ëü±ß¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î»ÄºÄ900Ëü±ß¤â°ì³ç´°ºÑ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Ä¹ÃË¡Ê32ºÐ¡¦´ûº§¡Ë¤â¼¡ÃË¡Ê29ºÐ¡¦ÆÈ¿È¡Ë¤âÆÈÎ©¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÉ×ÉØ2¿Í¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò¡½¡½¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡¡¤Ê¤Ë¤«µ¤¤Ë¾ã¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë·Ã»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢À¿¤µ¤ó¤ÏÀÅ¤«¤ËËÜ²»¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÁ°¤Î°¦¾ð¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÎÁÍý¤ä²È»ö¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¿´¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
·Ã»Ò¤µ¤ó¤ÏØ³Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËèÆü»°¿©¤ò¼êºî¤ê¤·¡¢É×¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¿ôÃÍ¤òµ¤¤Ë¤«¤±¡¢·ì°µ¤¬¹â¤á¤À¤È¤ï¤«¤ì¤Ð¸º±ö¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡£¥·¥ã¥Ä¤Î¥¢¥¤¥í¥ó¤¬¤±¤ÏËèÄ«·ç¤«¤µ¤º¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë°áÂØ¤¨¤â´°àú¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿µ¤ÇÛ¤ê¤³¤½¤¬¡ÖÎÉºÊ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢°¦¾ð¤Î¾Ú¤À¤È35Ç¯´Ö¿®¤¸¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·À¿¤µ¤ó¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢·Ã»Ò¤µ¤ó¤Î¡ÈÎÉºÊÁü¡É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö²¶¤¬²ñ¼Ò¤Ç¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡©¡¡°ÛÆ°¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¡Ø¤½¤¦¡Ù¤Ç½ª¤ï¤ê¡£ÄêÇ¯¤¬¶á¤Å¤¤¤ÆÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¤ªÁ°¤Ïº£Æü¤Î¤ªÊÛÅö¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡¢ÌÀÆü¤Î¤ªÊÛÅö¤Ï¤Ê¤Ë¤¬¤¤¤¤¤«¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡×
À¿¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÀÅ¤«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î±ü¤Ë¤Ï35Ç¯Ê¬¤Î¼ä¤·¤µ¤¬Þú¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢·Ã»Ò¤µ¤ó¤Ë¤âÈà½÷¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Î°¦¾ð¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡Ä¡Ä¡©¡×
ËèÆü¤Î¤ªÊÛÅö¤â¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë½Ð¤·¤¿¥¹¡¼¥Ä¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÉ×¤òÁÛ¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¡È¿´¡É¤Ï¾¯¤·¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£·Ã»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢35Ç¯¤«¤±¤ÆÃÛ¤¾å¤²¤¿¤â¤Î¤¬¡¢º½¤Î¾ë¤Î¤è¤¦¤ËÊø¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ç¯¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢É×ÉØ¤ÏÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤ÎÊý¸þ¤Ø¤È»×¤¤¤ä°Õ¼±¤¬·¹¤¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¡È¿´¤Îµ÷Î¥¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÖÄêÇ¯Î¥º§¡×¡Ä°Ü¹Ô´ü¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤4¤Ä¤ÎÊÑ²½
¼Â¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹âÎðÉ×ÉØ¤Î¡ÈÂà¿¦Î¥º§¡É¤ä¡ÈÂ´º§´êË¾¡É¤Ï·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡ÖÎ¥º§¤Ë´Ø¤¹¤ëÅý·×¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±µï´ü´Ö20Ç¯°Ê¾å¤ÎÉ×ÉØ¤ÎÎ¥º§·ï¿ô¤ÏÇ¯´ÖÌó3Ëü8,000ÁÈ¡£Á´Î¥º§·ï¿ô¤ÎÌó2³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±µï´ü´Ö35Ç¯°Ê¾å¤ÎÎ¥º§·ï¿ô¤Ï¡¢1980Ç¯°Ê¹ßÁý²Ã¤òÂ³¤±¡¢¶áÇ¯¤Ï¹â»ß¤Þ¤ê·¹¸þ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄêÇ¯¤òµ¡¤ËÊÌ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë½ÏÇ¯À¤Âå¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡ÖÇ¯¶âÊ¬³äÀ©ÅÙ¡×¤ÎÄêÃå¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³Ø½ÑÅª¤Ë¤â¡¢ÃæÇ¯´ü¤«¤é¹âÇ¯´ü¤Ø¤Î°Ü¹Ô´ü¤Ï¡Ö¿´ÍýÅª¡×¡Ö¿ÈÂÎÅª¡×¡Ö²ÈÂ²Åª¡×¡Ö¿¦¶ÈÅª¡×¤Ê4¤Ä¤ÎÊÑ²½¤¬½Å¤Ê¤ë»þ´ü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÎÏ¤Î¿ê¤¨¤ä·ò¹¯ÉÔ°Â¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼«Î©¤ä¿Æ¤Î²ð¸î¡¢¤½¤·¤ÆÄêÇ¯¤Ê¤É¤Î¿¦¶ÈÅªÊÑ²½¡½¡½¡£¤³¤ì¤é¤¬Æ±»þ´ü¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤ÆË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤äÉ×ÉØ´Ø·¸¤ò¤ß¤Ä¤á¤Ê¤ª¤¹Å¾µ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
È¯Ã£¿´Íý³Ø¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡Ö¸ÄÊÌ²½¡Ê¼Ò²ñÅªÌò³ä¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¡Ë¡×¤¬¿Ê¤à¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÊ¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¡¢¤Þ¤¿¡¢É×¤¬¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤ê¤Ê¤ª¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤´¤¯¼«Á³¤ÊÊÑ²½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÃæÇ¯´ü¤«¤é¹âÇ¯´ü¤Ø¤Î¼«Á³¤Ê°Ü¹Ô´ü¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬ÄÌ¤ëÆ»¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤ò¤É¤¦¶¦Í¤·¡¢¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤«¤È¤¤¤¦Âª¤¨Êý¤ÎÌÌ¤Ç¤¹¡£²ñÏÃ¤òÈò¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢´Ø·¸¤Î¹¹¿·¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Î¥º§¤ÇÏ·¸å»ñ¶â¤ÏÈ¾¸º¤È¤¤¤¦¡È·ÐºÑÅª¸½¼Â¡É¤òÁ°¤Ë¡¢´Ø·¸À¤Ï½¤Éü
Î¥º§¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤¢¤È¡¢·Ã»Ò¤µ¤ó¤ÏÆ°ÍÉ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¡¢ÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ê°Ê²¼FP¡Ë¤òË¬¤Í¡¢É×ÉØ¤ÇÃÛ¤¤¤¿ºâ»º¤ÎÀ°Íý¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤¹¡£
Âà¿¦¶â¤ÏÌó2,100Ëü±ß¡¢¼«Âð¤ÏÃÛ25Ç¯¤Î»ý¤Á²È¡£¥í¡¼¥ó´°ºÑ¤ËÍÂÃù¶â900Ëü±ß¤ò»È¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸½¶â¤ÏÂà¿¦¶â¤Î¤ß¡£Ç¯¶â¤Î¸«¹þ¤ß³Û¤Ï¡¢Ê¬³äÁ°¤ÇÀ¿¤µ¤ó¤¬·î20Ëü±ß¡¢·Ã»Ò¤µ¤ó¤¬·î6.8Ëü±ß¤Û¤É¡£
FP¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤Ï¡¢Âà¿¦¶â¤âº§°ù´ü´ÖÃæ¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿ºâ»º¤È¤·¤Æºâ»ºÊ¬Í¿¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤ò¤É¤Á¤é¤¬¼èÆÀ¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶¨µÄ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ç¯¶âÊ¬³äÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢·Ã»Ò¤µ¤ó¤âºÇÄã¸Â¡¢¼«¿È¤ÎÇ¯¶â¤È¤·¤Æ·î10Ëü±ß¼å¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢À¿¤µ¤ó¤ÎÇ¯¶â¤Ï·î20Ëü±ß¤«¤éÌó16Ëü±ß¤Ë¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Âà¿¦¶â¤òÈ¾Ê¬¼õ¤±¼è¤ê¡¢Ç¯¶âÊ¬³äÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ã±¿È¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¿ô»ú¡£»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡È²º¤ä¤«¤ÊÏ·¸å¡É¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£·ÐºÑÅª¤Ê¸·¤·¤µ¤òÁ°¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÎ¥º§¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¼¡Âè¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤ÎÀ¿¤µ¤ó¤â¡¢·Ã»Ò¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÂà¿¦¶â¤âÇ¯¶â¤â¤ï¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÃ¸¡¹¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢½é¤á¤Æ¤½¤Î¸½¼Â¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¸³èÈñ¤ÎÉéÃ´¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤Î¸º¾¯¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë½Å¤¤¿ô»ú¡£¡ÖÎ¥º§¤¹¤ì¤Ð¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤ÏÍÉ¤é¤®¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢·Ã»Ò¤µ¤ó¤¬FP¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿É×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÎÂ¸ºß¤òÊ¹¤¡¢¡Ö¤»¤á¤Æ°ìÅÙ¤ÏÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤«¡×¤È½Â¡¹¤Ê¤¬¤éÆ±ÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾µÂú¡£¡È·ÐºÑÅª¸½¼Â¡É¤¬¡¢É×¤ò¤è¤¦¤ä¤¯¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ø¸þ¤«¤ï¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
½é²ó¤ÏÉÔµ¡·ù¤½¤¦¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿À¿¤µ¤ó¤â¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¡Ö²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢38Ç¯´ÖÂ³¤±¤¿¡Ø²ñ¼Ò°÷¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÄêÇ¯Âà¿¦¤Ï¡¢¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÌò³ä¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Æü¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤Î¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¿´¤ÎÄÌ¤ï¤Ê¤¤ºÊ¤È¡Ø¤¿¤À°ì½ï¤Ë²È¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¡Ù¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
·Ã»Ò¤µ¤ó¤â¡ÖÎÁÍý¤âÁÝ½ü¤â»ä¤Ê¤ê¤Î°¦¾ð¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢É×¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Èµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¡É¤À¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤«¤é¤Î½õ¸À¤Ï¡¢¡Ö¿Ô¤¯¤¹¡×¤«¤é¡ÖÅÁ¤¨¤ë¡×¤Ø¤Î°Õ¼±Å¾´¹¡£´¶¼Õ¤äÏ«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò°Õ¼±Åª¤Ë¸ò¤ï¤¹¤À¤±¤Ç¤â¡¢´Ø·¸¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ï·¸å¤Ë°Õ¼±¤¹¤Ù¤ºÇÂç¤Î»ñ»ºËÉ±Òºö¤Ï¡Ö¿´¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡×
·Ã»Ò¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¸½ºß¡¢½µ¤Ë°ìÅÙ¡Ö³°¿©¤ÎÆü¡×¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²È»ö¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ë¡¢2¿Í¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤¹¡£¡ÖÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡£ÌµÍý¤ËÏÃ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾¯¤·¤º¤Äµ¤»ý¤Á¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Þ¤¹¡£
Âà¿¦¸å¤ÎÎ¥º§¤Ï¡¢ÁÐÊý¤Ë¡Ö·ÐºÑÅª¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤ò¶¯¤¤¤ë·èÃÇ¡£
Ï·¸å¤òË¤«¤ËÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¶â¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡Ö¿´¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÃæÇ¯´ü¤«¤é¹âÇ¯´ü¤Ø¤Î°Ü¹Ô´ü¤ÎÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤º¡¢´Ø·¸¤ò¡È¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë¡É¤³¤È¡½¡½¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¿´¤â²È·×¤âÇËÃ¾¤µ¤»¤Ê¤¤ºÇÂç¤Î»ñ»º¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·Ã»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Þ¡¢¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎ¥º§¤Î´íµ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢É×ÉØ¤Ç¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬»ý¤Æ¤¿¡£¤â¤·É×¤¬¤Ê¤Ë¤â¤¤¤ï¤º¤Ë²æËý¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤«¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
ÄêÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ï¡¢½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈºÆ½ÐÈ¯¡É¤Î¤È¤¡£¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ëÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢Ï·¸åÇËÃ¾¤òËÉ¤°¤â¤Ã¤È¤â³Î¼Â¤ÊÊýË¡¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»°¸¶ Í³µª
¹çÆ±²ñ¼Ò¥¨¥ß¥¿¥á
ÂåÉ½