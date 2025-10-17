日本維新の会・吉村洋文代表が１７日、フジテレビ「サン！シャイン」に出演。政策協議を開始した自民党との連立の現状可能性を「５０％」とし「分岐点にある」と述べた。

「国会議員の大幅削減、一丁目一番地として絶対やるべき」と訴えた。大阪の維新改革のはじまりが議員２０％削減だったとした。

削減すると民意が細かく拾えるのかと聞かれると「いま衆議院５００人いますから。衆参合わせて７００人」とし、期限を「次の臨時国会、今年中にやりきる。削減１割は必要」と述べた。「国会議員にあほかと思われるかもしれませんが、そのくらいのことやらないと改革はできない」とした。

社会保障改革と副首都構想に加えて、議員定数削減が合意文書に入ってないと連立しないということか？と聞かれると「しません」と述べた。

また自民に要求している「食料品の消費税２年間０％」に関しても重要条件に掲げ「とりわけ、いま食料品が一番物価があがってる。食品って一番、所得が厳しい世帯や子育て世代が影響を受ける。いま８％を０％にすべき」と述べた。

消費税を全て０％や５％と主張している政党もあるとしたうえで、「財源が消費税５％にするだけで１２〜１３兆円」とし、キャスターらの腕に目をやりながら「じゃあ、その高級時計とかも消費税０にしていいのか」と笑わせた。

自民とは「まだ折り合っていない。前向きには考えてくれてはいると思いますが、これがどこまでいくか」と述べた。