100体を超えるドラえもんが集結！ドラえもん史上最大級の展覧会「100％ドラえもん＆フレンズ」が東京ドリームパークで2026年3月に開催
2026年3月27日(金)より、「100％ドラえもん&フレンズ in東京」が東京ドリームパーク(東京都江東区)にて開催される。本展覧会は、世界で活躍するクリエイターSKラムさんを中心に、ARRの特別協力のもと作り上げ、香港、上海、バンコク、台湾などアジア各地で大好評を博した。日本を飛び出し、海外でも大人気のドラえもんを心ゆくまで楽しめる、史上最大級の“ドラえもん展覧会”を見逃すな！
【写真】100体以上のドラえもんが集合！
■100体以上の「等身大のドラえもん」が大集合！
会場には100体を超える等身大のドラえもんが展示され、それぞれが異なるポーズや表情で出迎えてくれる。ひみつ道具を持つ姿にも注目だ。写真撮影も、もちろんOK。お気に入りのドラえもんとすてきな1枚を撮ってみて！
■初公開！4種類の「日本会場オリジナルドラえもん」
桜をモチーフにした「桜ドラえもん」など、日本ならではの文化や魅力を表現する4種類の「日本会場オリジナルドラえもん」が初公開！特別なドラえもんに出会えるのは「100％ドラえもん＆フレンズ」展だけ。残り3種類の「日本会場オリジナルドラえもん」が気になる人は、公式からのお知らせをチェックしよう。
■展示会の重要なカギ？新しいひみつ道具「100％友達あつめすず」
展覧会のキーになる新しいひみつ道具「100％友達あつめすず」。心の中に思い浮かべた“友達”を呼ぶと、その友達がいつでもどこからでもやってきてくれる不思議なひみつ道具だ。「100%友達あつめすず」が呼び起こす“つながり”を会場でぜひ体感してみて。
■まんが・アニメ・大長編エリアでドラえもんワールドに没入！
ドラえもんのまんが・アニメ・大長編の世界観を体感できるエリアも必見だ。まんがコーナーでは、巨大な立体まんがや、本の中に入り込んだかのような没入体験ができる。アニメコーナーでは、ひみつ道具の「100％友達あつめすず」が登場する「ジャイアンリサイタルワールドツアー」や、「日本会場オリジナルドラえもん」4種が勢ぞろいするアニメーションなど、ここでしか見られない特別映像の上映も。大長編コーナーでは、「大長編ドラえもん」の中から、選りすぐりの10作品が原画とともに展示される。
史上最大級、かつてない規模でドラえもんを堪能できる展覧会「100％ドラえもん＆フレンズ」。ドラえもんを一度でも見たことがある人ならば間違いなく楽しめるだろう。家族はもちろん友人や恋人、おひとりでも、ぜひドラえもんの世界を満喫して。
■「100％ドラえもん＆フレンズin東京」概要
・2026年3月27日(金)〜
・TOKYO DREAM PARK7階(EX STUDIO7) ほか
・アクセス：ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」徒歩約5分、りんかい線「国際展示場駅」徒歩約9分、「東京テレポート駅」徒歩約11分
・入場料：詳細は後日発表予定
・主催：100％ドラえもん＆フレンズin東京製作委員会
(テレビ朝日、藤子プロ、小学館、ADKエモーションズ、シンエイ動画、小学館集英社プロダクション)
・特別協力：AllRightsReserved(ARR)
■■特別協力 AllRightsReserved(ARR)とは…
SK ラム(SK Lam)さんが2003年に設立した、香港を拠点とするクリエイティブ集団。アート、デザイン、都市空間のプロジェクトを手がけ、公共空間にアートを持ち込む斬新な表現で注目を集める。代表的なプロジェクトには、KAWSとのコラボによる大型インスタレーション「KAWS:HOLIDAY」シリーズなどがある。商業とアートの垣根を超える活動が特徴で、国際的なアーティストやブランドとのコラボも多数。
■■ドラえもんについて
藤子・F・不二雄による日本のまんが作品。1970年小学館の「学年別学習雑誌」にて連載スタート。2025年には、連載開始55周年を迎えた。1979年4月にテレビ朝日系にてTVアニメ放映開始。翌1980年には、『映画ドラえもん のび太の恐竜』が公開。今年3月に公開した『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』は映画ドラえもんシリーズ45周年記念作品で、動員数は380万人を突破する大ヒットとなった。まんが、アニメ、映画と、今なおその人気は広がりを見せ、子どもたち、そして大人にも愛され続けている。テレビ朝日系列【毎週土曜 17時放送中】
■■TOKYO DREAM PARK(東京ドリームパーク)とは
テレビ朝日のメディアシティ戦略の中核を担う複合型エンタテインメント施設。「全ての価値の源泉はコンテンツにある」という理念のもと、自社IPなどを活用したリアルイベントに加え、様々なパートナーの皆様と共に多様な展開ができる新たなプラットフォームとして誕生する。施設内には、多目的ホール・劇場・イベントスペース・屋上広場・レストラン・スタジオなどを備え、エンタテインメントとテクノロジーが融合する発信拠点を目指す。2026年3月27日(金)、有明に開業予定。
※掲載写真はイメージです。
※掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
