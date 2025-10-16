ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）は11月19日から26年1月4日まで開催する「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」と同期間に、ユニバーサル・ピクチャーズとスティーヴン・スピルバーグ監督による不朽の名作映画「ジョーズ」の日本での映画公開50周年を記念し、アニバーサリー・イベント「ジョーズ・セレブレーション」を開催する。

映画「ジョーズ」は公開当時、全世界の興行成績で歴代最高記録を樹立するなど社会現象を巻き起こした。

この作品の魅力はUSJにおいても、開業当時から今もなお、大人気アトラクションとして続いている。イベントでは、映画に登場するアメリカののどかな漁村をテーマとしたエリア「アミティ・ビレッジ」のシンボル、迫力満点のハンキング・シャークに、50周年限定のクリスマス・リースが飾られ、「ジョーズ・フォト」では特別デザインのフォト・テンプレートが登場するほか、恐怖のボートツアーはお祝いムード溢れるこの期間だけの特別なアナウンスでスタートする。

さらに「アミティ・ビレッジ」を一望できる造船所をモチーフにした「アミティ・ランディング・レストラン」は、メニューをフルリニューアルする。