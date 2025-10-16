離婚のイメージダウンから再起中に…”金銭女王”韓国元アイドルが事務所資金４億円超横領で厳しい今後

懲役２年、執行猶予４年――。

韓国の元アイドルの有罪判決が確定した。期限の10月２日までに控訴しなかったのだ。有罪が決まったのは、元アイドルで人気女優のファン・ジョンウム（40）である。

韓国芸能界に詳しい、ライターのイ・ソヨン氏が語る。

「ファンはアイドルグループ『Sugar』リーダー兼メインボーカルとして、’01年末にデビュー。契約が満了した’04年12月に脱退した後は、女優として活動していましたが、しばらくは低迷していました。

転機となったのが、’09年８月から出演したリアリティショー『私たち結婚しました』です。当時ブレイク中だった歌手のキム・ヨンジュン（41）と共演し、交際に発展したことで一気に注目度がアップ。’15年９月にスタートしたドラマ『彼女はキレイだった』では、人気俳優パク・ソジュン（36）とダブル主演をこなし、日本でも話題になっています」

〈会社を育てようと〉

なぜ、日韓で人気の女優が有罪判決を受けるにいたったのだろうか。背景はこうだ。

「所属事務所に融資された資金43億6000万ウォン（約４億3000万円）を、’22年７月から同年10月まで13回にわけて横領したそうです。うち42億ウォン（約４億2000万円）を仮想通貨に投資したほか、株式担保ローンや地方税などの税金の支払いなどにも使っていたとされます。横領が発覚し起訴されると、その派手な使い道から“金銭女王”と呼ばれるようになりました。

裁判は今年５月から始まり、９月に有罪判決が下されました（冒頭の判決）。裁判所が『罪責は軽くない』としながらも執行猶予つきの判決とした理由は、被害会社がファンの個人事務所で今年５月と６月に全額返済したからです。ファンはコメントを発表し〈会社を育てようと考えていたところ、周囲からコイン投資を通じ資金を増やしたほうがいいと勧められました。未熟な判断でした〉と謝罪しています」（韓国紙記者）

判決が確定しファンも反省しているが、本人のダメージは予想以上に大きい。前出のイ・ソヨン氏が解説する。

「ファンは夫（元プロゴルファーで実業家）の浮気を理由に、今年５月に離婚しています。横領事件は離婚のイメージダウンから再起しているなかで発覚しました。個人事務所でのトラブルとはいえ、責任は本人にあります。今後の芸能活動への悪影響は避けられないでしょう」

日韓で人気を博した元アイドルの再出発は、かなり厳しいものとなりそうだ。