ビジネスと学生街、そして閑静な住宅地という多様な顔を持つ、港区・芝/三田エリア。古くからの街並みが残る一方で、近年は大規模な再開発の波が押し寄せ、その価値は高騰を続けています。



このエリアの不動産価格は、今後も上がり続けるのでしょうか？



今回は、芝・三田エリアの価格高騰の背景と、今後の将来性、そして売買で後悔しないための戦略を、らくだ不動産株式会社の不動産エージェント、村田洋一さんと佐藤健斗さんが徹底解説します。



◾️ビジネス・学生街・住宅地が融合する稀有なエリア

芝・三田エリアの大きな特徴は、慶應義塾大学を中心とした学生街の活気と、多くの企業が本社を構えるビジネス街の顔、そして高所得者層や地主が暮らす住宅地としての側面が共存している点にあります。



「住む人、働く人、学ぶ人が集まる街は都内でも珍しく、常に高い需要があります。実際に街を歩くと高級車が多く、住民の層の厚さを感じさせます」と村田さんは語ります。



◾️価格高騰の最大の要因は「大規模再開発」

このエリアの資産価値をさらに押し上げているのが、隣接する「高輪ゲートウェイシティ」をはじめとする大規模な再開発です。



「高輪ゲートウェイ周辺の再開発は、近年の日本では最大級のプロジェクトです。そのポジティブな影響が、芝・三田エリアに直接波及しています。今後もエリア内でさらなる開発計画があるため、将来性は非常に明るいと言えるでしょう」と佐藤さんは分析します。



また、東京タワーを望む「芝公園」のような大きな自然が身近にあることも、子育て世代など幅広い層にとっての住環境の魅力を高めています。



◾️今後の価格予測：「高値圏で維持」が続く可能性

最新のデータでは、このエリアの不動産価格は前年同月比で10%以上も上昇しています。この高騰はいつまで続くのでしょうか。



「コロナ禍以降の価格上昇は凄まじいものがありますが、このレベルのポテンシャルを持つエリアの価格が、以前の水準まで大きく下がることは考えにくいでしょう。小さな上下はあっても、基本的には現在の高い価格帯をキープし続けると予測しています」（村田さん）



◾️売主必見！築古・小規模マンション売却成功のカギは「管理状態」

このエリアで不動産売却を検討する場合、焦る必要は全くないと専門家は口を揃えます。



「市場が非常に強いため、時間をかけてじっくりと売却戦略を練ることが可能です。特に、このエリアに多い築年数が経過した、あるいは小規模なマンションを売却する際に最も重要になるのが『管理状態』です」（佐藤さん）



立地が良いのは当たり前のエリアだからこそ、買い手は「このマンションは将来にわたって維持管理されていくのか」を厳しく見ています。



「売却活動を始める前に、『総会の議事録』や『長期修繕計画書』といった、管理状態を示す重要な書類を必ず準備してください。これらの書類が揃っているかどうかが、買い手の安心感に直結し、査定価格や売却のスピードに大きく影響します」（村田さん）



【まとめ】

大規模再開発を追い風に、今後も高い資産価値の維持が期待される港区・芝/三田エリア。そのポテンシャルの高さは、都内でもトップクラスと言えるでしょう。一方で、立地が良いからこそ、個々のマンションの「管理の質」がよりシビアに評価される時代になっています。売却を検討する際は、専門家と共に時間をかけて戦略を練り、物件の価値を最大限に引き出す準備をすることが成功の鍵です。