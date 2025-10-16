「日東駒専の中で最もお金持ちなイメージがある大学」ランキング！ 2位「駒澤大学」を抑えた1位は？【2025年調査】
多くの学生に親しまれている日東駒専の4大学は、それぞれが個性豊かな魅力を持ち、教育方針や学生の雰囲気もさまざまです。知名度や伝統、キャンパスの雰囲気など、見る人によって印象が異なるのも興味深いところ。今回はその特色に迫ります。
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜3日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、日東駒専の大学に関するアンケートを実施しました。その中から、「日東駒専の中で最もお金持ちなイメージがある大学」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「学費や教育環境が安定していて、裕福層が行くイメージがあるから」（30代女性／愛知県）、「駒澤大学は高級住宅街で有名な世田谷区にメインキャンパスがあるから裕福なイメージが強いです」（20代女性／東京都）、「幼稚園から大学まであり、富裕層の子供が通っているイメージ」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「医学部があるのでその分学費が高くお金持ちでないといけない人が多いと思う」（30代女性／東京都）、「スケールが大きい分維持にも費用がかかりそうな印象があり、学費が高そうなイメージがあるため」（20代女性／埼玉県）、「社長輩出数で日本一だから」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：駒澤大学／81票2位の駒澤大学は、東京都世田谷区という比較的高級な住宅地に近い立地に本部キャンパスがあることが、「お金持ちなイメージ」の一因かもしれません。また、長い伝統を持つ仏教系大学でありながら、現代的な教育環境を維持していることも、資産や安定感を連想させます。スポーツ強豪校として大規模な施設を保有している点や、都心での学園生活を送る学生が多いことが、全体として経済的な豊かさを感じさせる要因となっていると考えられます。
1位：日本大学／139票日本大学が「お金持ちなイメージがある」大学の1位となった背景には、医学部や歯学部などの難関で学費が高い学部を擁していることが大きく影響しています。これらの学部は特に家庭の経済力が求められる傾向にあるため、「日大＝富裕層の家庭の子弟も多い」というイメージに繋がりやすいでしょう。また、大規模な総合大学として全国に広大な敷地や施設を所有し、潤沢な大学運営が行われているという認識も、人々に「お金持ち」という印象を与えます。歴史的にも社会的に影響力の高い卒業生が多いことも、ブランドの格付けを上げていると言えます。
