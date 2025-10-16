ホテルニューオータニ大阪は、「スーパースイーツビュッフェ2025 〜秋彩の栗と抹茶〜」を10月7日から11月30日まで開催している。

宇治の山政小山園の抹茶を使ったスイーツや、フランス・イタリア・日本の3か国のモンブラン食べ比べ、ぶどうを使用したデザートを提供する。抹茶かけ放題を用意し、追い抹茶に加えパンケーキやサラダなどにもかけて楽しめる。ドリンクは山政小山園さみどりの抹茶ショット（500円）や抹茶とミルクに黒蜜とエスプレッソを掛け合わせ、その上に抹茶アイスとマシュマロをトッピングした抹茶ラテ（1,500円）、シャインマスカットと長野パープルを使用したプレミアムモクテル（3,200円）を提供する。スイーツビュッフェ付きの宿泊プランも設定し、「侘び・寂び」の精神をデザインコンセプトとした大阪城ビューの客室で、ビュッフェ座席の確約と朝食ビュッフェ、抹茶ショット、山政小山園のティーバッグセットの特典を付ける。

場所はティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」。提供時間は午前11時半から平日が午後4時まで、土休日が午後5時まで。料金は大人が6,500円から、小学生3,800円、4歳以上の幼児2,700円。税・サービス料込。