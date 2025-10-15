ÂçÅýÎÎ¹ñ³°Æ¨Ë´¤Î¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¡¡·³¤¬¸¢ÎÏ¾¸°®¤òÀë¸À¡¡»ö¼Â¾å¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤«
ÂçÅýÎÎ¤¬¹ñ³°Æ¨Ë´¤·¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÅç¹ñ¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¤Ç14Æü¡¢·³¤¬¸¢ÎÏ¤Î¾¸°®¤òÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö¼Â¾å¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÅç¹ñ¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¤Ç¤ÏÀè·îËö°Ê¹ß¡¢ËýÀÅª¤ÊÃÇ¿å¤äÄäÅÅ¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12Æü¡¢¥é¥¸¥ç¥¨¥ê¥ÊÂçÅýÎÎ¤¬¹ñ³°¤ËÆ¨Ë´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢·³¤Î´´Éô¤Ï14Æü¡¢¡Ö¸¢ÎÏ¤ò¾¸°®¤·¤¿¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿µÄ²ñ¤Î°ìÉô¤äºÛÈ½½ê¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÄä»ß¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢º£¸å¤Ï·³¤¬¼çÆ³¤¹¤ë»ÃÄêÀ¯ÉÜ¤¬ºÇÄ¹¤Ç2Ç¯´Ö¡¢Åý¼£¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÏ¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤Î¥Ç¥â¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â22¿Í¤¬»àË´¡¢100¿Í°Ê¾å¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý¤Î¤ª¤è¤½75¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤¬ÉÏº¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¯¼£¤Îº®Íð¤¬Â³¤±¤Ð¿Í¡¹¤ÎÉÔËþ¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£