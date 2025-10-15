»³ËÜÍ³¿¡¢PS¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¡ª¡¡9²ó1¼ºÅÀ¡õ111µåÇ®Åê¡¢µåÃÄ21Ç¯¤Ö¤ê²÷µó¡Ö¼«¿®»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¡×¡¡¥É·³Ï¢¾¡¡¢ÂçÃ«20ÂÇÀÊ¤Ö¤ê°ÂÂÇ
¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£9²ó1¼ºÅÀ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò5-1¤Î¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤Î´°Åê¾¡Íø¤Ï¡¢µåÃÄ21Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¡£¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È111µå¤ÎÇ®Åê¤Ë½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç2Ï¢¾¡¡£16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤«¤éÉñÂæ¤ò¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë°Ü¤·¤ÆÀï¤¦¡£
¡¡½é²ó¡¢¤¤¤¤Ê¤ê1ÈÖ¤Î¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÎÂè1µå¤ò»ÅÎ±¤á¤é¤ì¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤«¤é¸«»ö¤ËÎ©¤ÆÄ¾¤¹¡£5²ó¤Þ¤ÇËè²óÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢7²ó¤Þ¤Ç89µå¤Èµå¿ô¾¯¤Ê¤¯¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡8²ó¤âÂ³Åê¡£ÀèÆ¬¤ÎÂåÂÇ¥³¥ê¥ó¥º¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢½é²ó¤ËËÜÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤â»°¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤Ê¤ÉÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤³¤Î²ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£9²ó¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»³ËÜ¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤òÃæÈô¡¢Â³¤¯¥¤¥¨¥ê¥Ã¥Á¤âÅê¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç´°Åê¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÈÖ¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥À¥äµ¼Ô¤ÎX¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÅê¼ê¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç´°Åê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2004Ç¯¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Û¥»¡¦¥ê¥Þ¤¬Ã£À®¤·¤Æ°ÊÍè21Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¾¡¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¡£¡ÖÀè¤Ë2¤Ä¼è¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤³¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï173²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ12¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.49¡¢201Ã¥»°¿¶¤È¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç7²óÅÓÃæ2¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¤¬¡¢Á°²óÅÐÈÄ¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ï5²óÅÓÃæ3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ç´°Åê¤·¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤âµÙ¤Þ¤»¤ëÂç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£
¡ÖÁ°²ó¤â´¶³Ð¤¬¤¹¤´¤¯°¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Æ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ì¤¿¡£Îý½¬¤·¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡£3»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç¼Â¤Ë20ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë±¦Á°¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤Æ¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë