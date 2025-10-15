¥í¥Ã¥Æ¤Î¿·¥°¥ß¡ÖKAZITTE!¡×ÅÐ¾ì¡ª²Ì¼Â´¶°ú¤Î©¤ÆÀ½Ë¡¤Ç¿·¤·¤¤¿©´¶
2025Ç¯10·î14Æü¤«¤é¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¿·¤·¤¤¥°¥ß¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKAZITTE!¡×¤¬Á´¹ñ¤ÇÈ¯Çä³«»Ï¡ªÀè¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥°¥ìー¥×¡õ¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡×¤È¡Ö¥ß¥«¥ó¡õ¥ì¥â¥ó¡×¤Î¥Ïー¥É¥°¥ß¤¬¡¢²Ì¼Â´¶°ú¤Î©¤ÆÀ½Ë¡¤Ç¿·¤·¤¤¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Åìµþ¤Ç¡Ö¥«¥¸¤ë!¥Þー¥â¥Ã¥È¡×¤Î¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤¤¥°¥ß¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¥Þー¥â¥Ã¥È¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¢ö
¿·¤·¤¤¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖKAZITTE!¡×¥°¥ß
¥°¥ìー¥×¡õ¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È
¥ß¥«¥ó¡õ¥ì¥â¥ó
¥í¥Ã¥Æ¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKAZITTE!¡×¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¡Ö²Ì¼Â´¶°ú¤Î©¤ÆÀ½Ë¡¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¸ýÌÜ¤«¤éÌ£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ë¥Ïー¥É¥°¥ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥°¥ß¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¡¢ÀäÌ¯¤Ê¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ï¡Ö¥°¥ìー¥×¡õ¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡×¤È¡Ö¥ß¥«¥ó¡õ¥ì¥â¥ó¡×¤Î2¼ïÎà¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì80g¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç²Ä°¦¤¯¡¢»ý¤ÁÊâ¤¯¤À¤±¤Ç¤âµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÊ¢¤¬¤¹¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¾®Ê¢Ëþ¤¿¤·¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¢ö
¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬Â£¤ëÅß¤ÎìÔÂô¥Û¥Ã¥È¥·¥êー¥º¡ÖWINTER COLLECTION¡×¿·ÅÐ¾ì¢ö
¡Ö¥«¥¸¤ë!¥Þー¥â¥Ã¥È¡×ÅÐ¾ì¡ª¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
¡ÖKAZITTE!¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10·î14Æü¤«¤é19Æü¤Þ¤Ç¡¢ÅÔÆâË¿½ê¤Ç¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥«¥¸¤ë!¥Þー¥â¥Ã¥È½ÐË×⁉¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µðÂç¤Ê¥Þー¥â¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥°¥ß¤Î»î¿©¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡Ö¥«¥¸¤ë!¥Þー¥â¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤³°¸«¤È¥æ¥Ëー¥¯¤Ê»ÅÁð¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ê¤Î¤ÇÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¢ö
¥Þー¥â¥Ã¥È¥ì¥¤¥ó¤âÅÐ¾ì¡ªÂçºå´Ä¾õÀþ¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯
¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯10·î16Æü¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç¡¢Âçºå´Ä¾õÀþ¤Î¼ÖÎ¾¤¬¡Ö¥«¥¸¤ë!¥Þー¥â¥Ã¥È¡×¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥Þー¥â¥Ã¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÎ¾Æâ¤¬¥Þー¥â¥Ã¥È¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Þー¥â¥Ã¥È¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÌ©ÅÙ¤Î¹â¤¤¶õ´Ö¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Âçºå¤òË¬¤ì¤ëÍ½Äê¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤È¶¦¤Ë¡ÖKAZITTE!¡×¥°¥ß¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢ËþµÊ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦♡
¥í¥Ã¥Æ¤Î¡ÖKAZITTE!¡×¥°¥ß¤Ç¡¢²Ì¼Â´¶ËþºÜ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò
¥í¥Ã¥Æ¤Î¿·¤·¤¤¥°¥ß¡ÖKAZITTE!¡×¤Ï¡¢¥Õ¥ëー¥Ä´¶¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¿·´¶³Ð¤Î¥°¥ß¤Ç¤¹¡£
2¤Ä¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¡¢¥°¥ìー¥×¡õ¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¢¥ß¥«¥ó¡õ¥ì¥â¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥¿¥¤¥à¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¡Ö¥«¥¸¤ë!¥Þー¥â¥Ã¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÂçºå´Ä¾õÀþ¤Î¥Þー¥â¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤µËþºÜ¤Î´ë²è¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¤³¤Î½©¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¿·¥°¥ß¤ÇÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¢ö