ÍèÆü¤·¤¿¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¡ÖÆüËÜ°ìÍÌ¾¤Ê¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤4Éô¥ê¡¼¥¬¡¼¡×¤¬±Ç¤êÏÃÂê¤Ë
10Æü¤Ë¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½ÂÐ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡£·ë²Ì¤Ï2-2¤Ç·àÅª¤Ê°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÎÍèÆü¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Î°ì¿Í¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¥Þ¥ê¥ó¥Ü¥Ö»á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Ü¥ê¥Ó¥¢¡¦¥µ¥ó¥¿¥¯¥ë¥¹½£2Éô¥ê¡¼¥°¤ä¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤4Éô¤Ê¤ÉÆîÊÆ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇËÉÙ¤Ê¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÆ±»á¡£
SNS¾å¤Ç¡ÖÆîÊÆ¥µ¥Ã¥«¡¼¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤òÅê¹Æ¤·¡¢Instagram¤äX¡ÊµìTwitter¡Ë¡¢YouTube¤Ê¤É¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¤½¤é¤¯¡ÈÆüËÜ°ìÍÌ¾¤Ê¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤4Éô¥ê¡¼¥¬¡¼¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤¬¡¢Æ±»á¤Ï»î¹ç¤ÎÍâÆü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¾å¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤Ë¤è¤ë¡Ö¤¢¤ëÅê¹Æ¡×¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤Î¸ø¼°Instagram¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï¡¢ÍèÆü¤òÃÎ¤é¤»¤ëÆâÍÆ¡£
Æ°²è¤¬³«»Ï¤·¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«5ÉÃ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤òÂÔ¤Ä¥Õ¥¡¥ó¤é¤Î°ìÃÄ¤ÎÃæ¤Ë¥Þ¥ê¥ó¥Ü¥Ö»á¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤¢¤Þ¤ê¤ËÁá¤¹¤®¤ëÅÐ¾ì¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤ÏÇú¾Ð¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
ÆîÊÆ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¸þ¾å¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ê¥ó¥Ü¥Ö»á¡£Íè·î¤ÎÆüËÜÂÐ¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Î»î¹ç¤Ç¤â¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤Ë´üÂÔ¤À¡£