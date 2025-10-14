この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピストの音琶氏が実演！【知らないと損する】たった７秒手をもむだけで視力が劇的に回復する方法（辛い首肩周りの不調もスッキリ）

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【知らないと損する】たった７秒手をもむだけで視力が劇的に回復する方法（辛い首肩周りの不調もスッキリ）」と題した新作動画で、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、目の疲れや小さな文字の読みにくさ、白い壁に黒い点が見える感覚、ドライアイの悩みに寄り添うセルフケアを解説している。首や肩の重だるさが気になる人にも取り入れやすい内容である。



紹介された手もみセラピーは「目」「首のリンパ」「間脳の反射区」の3点に刺激を入れる構成である。まず「目の反射区」は両手の人差し指と中指の爪の脇を、指を立てて硬い面で押すのがコツだ。左右は交差対応で、左手は右目、右手は左目に対応する。カウントは7秒を1セットとし、3回行う。短時間でも取り組みやすく、リズムを取りながら続けやすい。



2つめは「首のリンパの反射区」である。手の甲の指と指の間に指先を立てて前後に動かし、少しずつ下へ移動させる。目安は約30回で、速すぎないテンポが望ましい。首や肩まわりのこわばりが気になる人は念入りに行うと、軽く感じられる。



3つめは「間脳の反射区」である。両手の親指にある反射区（正面からは指紋の中央、横からは膨らみの頂点）を、人差し指を曲げて尖った側で押し当てる。ここでも7秒×3回を基本とし、範囲がやや広いため少しずつ位置をずらしながらまんべんなく刺激する。押した後のへこみが戻りにくいときは、疲れや睡眠不足のサインとして自分の状態を見直す目安になるとしている。



全体を通じて、目を閉じて深呼吸を合わせると取り入れやすく、まばたきの回数を意識することも日常のケアに資するという。具体的な指の角度や力の向き、カウントの取り方が丁寧に示されており、短時間でも続けやすい。首肩の不調が気になる人にとっても、手の甲へのアプローチが日常のルーティンに加えやすい点が魅力である。



詳細な手の当て方や力加減、左右差の観察ポイントは動画内の実演がわかりやすい。7秒カウントのテンポや位置の微調整を画面で確認しながら行うと、迷わず進められるはずだ。本編は、目の疲れや首肩のこりを日常のセルフケアで和らげたい人にとって取り入れやすい指針となるはずだ。