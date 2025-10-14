フィリップ モリス ジャパン（PMJ）は、加熱式たばこ「IQOS ILUMA i シリーズ」の数量限定モデル「IQOS ILUMA i ギャラクシーブルー モデル」を発表。10月29日（水）より順次販売を開始する。

また、「IQOS ILUMA」および「IQOS ILUMA i」シリーズ専用たばこスティック「TEREA（テリア）」から、「テリア クリア レギュラー」を、10月27日（月）より順次発売する。

宇宙の神秘さと無限の可能性にインスパイア

「IQOS ILUMA i ギャラクシーブルー モデル」は、“はてなき旅に、想いをはせて。”をコンセプトに、宇宙の神秘さと無限の可能性にインスパイアされたデザインが特徴。チャージャーの青は深い宇宙の夜空を、ドア部分は無数の星々が美しい色彩を織りなすグラデーションを、カラフルに表現している。

PMJ ポートフォリオ・マーケティング・ディレクターのダニエル・セヴシック氏は、「IQOS ILUMA iのテーマの1つである“イノベーション”というイメージをさらに醸成するためにも、革新と未来の可能性をテーマに、今回の数量限定モデルのコンセプトは開発されました」と紹介。

特別デザインの専用パッケージにて展開し、メーカー希望小売価格は6980円（税込み）。

テリアのレギュラーカテゴリーに新製品

テリアシリーズの新銘柄となる「テリア クリア レギュラー」は、プレミアムでスムースかつバランスの取れた味わいが特徴。洗練された吸いごたえとすっきりとした後味が楽しめる。

セヴシック氏は、「加熱式たばこ製品におけるレギュラーカテゴリーは、メンソールやフレーバーカテゴリーよりもまだ浸透率が低いのが現状ですが、ユーザーの特徴として、メンソールやフレーバーカテゴリー製品よりも安定してご使用いただいているとみられ、レギュラーカテゴリー製品には成長の伸びしろがあると考えています」と、レギュラーカテゴリー拡充の背景を説明。

テリアのレギュラーカテゴリーとしては、「リッチ レギュラー」「レギュラー」「スムース レギュラー」「バランスド レギュラー」「ウォーム レギュラー」に続く6銘柄目となり、「これまでの製品にはなかった独自の味わい」が楽しめると語っている。