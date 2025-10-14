¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¡Û¡Ø¥È¥í¥ó¡§¥¢¥ì¥¹¡Ù¥é¥¹¥È¡¢Â³ÊÔ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡© ¥¥ã¥¹¥È¡õ´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ë
¿Íµ¤SF±Ç²è¡Ø¥È¥í¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤¬15Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁÉ¤Ã¤¿¡£ºÇ¿·ºî¡Ø¥È¥í¥ó¡§¥¢¥ì¥¹¡Ù¤Ï¡¢Á°ºî¡Ø¥È¥í¥ó¡§¥ì¥¬¥·ー¡Ù¡Ê2010¡Ë¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥·¥êー¥º¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡© Âè4ºî¤¬À½ºî¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¨¡¨¡¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥È¥í¥ó¡§¥¢¥ì¥¹¡Ù¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥È¥í¥ó¡§¥¢¥ì¥¹¡Ù¤Ï¡¢AIÊ¼»Î¤Î¥¢¥ì¥¹¡Ê¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡¦¥ì¥È¡Ë¤ä¡¢¥¨¥ó¥³¥à¼Ò¤Î¸¦µæ¼Ô¥¤¥ô¡¦¥¥à¡Ê¥°¥ì¥¿¡¦¥êー¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥£¥ê¥ó¥¸¥ãー¼Ò¤ÎCEO¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ç¥£¥ê¥ó¥¸¥ãー¤é¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£²áµîºî¤«¤é¤Ï¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¹¤¬±é¤¸¤¿¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ó¤¬ºÆÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡ÈÉü³è¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
Êª¸ì¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ì¥¹¤È¥¤¥ô¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÆ»¤ò¿Ê¤à¡£¤«¤¿¤ä¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¤Ï¸½¼ÂÀ¤³¦¤«¤é¥Ç¥£¥ê¥ó¥¸¥ãー¼Ò¤Î¥°¥ê¥Ã¥É¤ËÆ¨Ë´¡¢ÁÄÉã¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¥µー¥¯¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ÆÊÑ¿È¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥µー¥¯¤È¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¡Ø¥È¥í¥ó¡Ù¡Ê1982¡Ë¤Î¥ô¥£¥é¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¤ÎÁÄÉã¥¨¥É¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¡£
¤â¤·¤ä¡¢Â³ÊÔ¤Ç¤Ï¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¤¬¿·¤¿¤Ê¥µー¥¯¤È¤Ê¤Ã¤ÆºÆ¤ÓÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¡£±é¤¸¤¿¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ôー¥¿ー¥º¤Ï¡¢ÊÆ¤Ë¤Æ¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡© 20Ç¯¸å¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤Ï¤°¤é¤«¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¡Ø¥È¥í¥ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤ÈË×Æþ¤¹¤ëÂÎ¸³¤ÏÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥°¥ê¥Ã¥É¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÁÏÂ¤¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤¿¤³¤È¤ÏºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¥µー¥¯¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¼ÂºÝ¤Ë¤«¤Ö¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¿ÈÂÎ¤ò¸å¤í¤ËÅÝ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤«¤é¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ø¥È¥í¥ó¡Ù¤Ç¡¢Èà¡Ê¥µー¥¯¡Ë¤Ï¿ÈÂÎ¤ò¤«¤Ê¤ê¸å¤í¤ËÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ì¥¹¤ÎÊª¸ì¤Ï¡Ø¥È¥í¥ó¡§¥ì¥¬¥·ー¡Ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£ËÜºî¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Á°ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¥µ¥à¡¦¥Õ¥ê¥ó¡Ê¥®¥ã¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ø¥É¥é¥ó¥É¡Ë¤È¥¯¥ª¥é¡Ê¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¡Ë¤ò¡¢¤É¤¦¤ä¤é¥¢¥ì¥¹¤ÏÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¡£
¥Ø¥É¥é¥ó¥É¤ÏËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤é±Ç²è´Û¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡×¤È°¦¾ð¤ò¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¿·µì¥¥ã¥¹¥È¤¬Â·¤¦Ì¤Íè¤â¤¢¤ê¤¦¤ë¤«¡£´ÆÆÄ¤Î¥è¥¢¥Ò¥à¡¦¥íー¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹¬±¿¤Ë¤âÊª¸ì¤òÂ³¤±¤é¤ì¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¤³¤Î¿·ºî¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÆæ¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤ò¼¨¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅú¤¨¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡È¤¢¤¢¡¢¤¤¤Ä¤«¤Í¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤â¤Á¤í¤óº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥µー¥¯¤¬ÁÉ¤ê¡¢¤³¤Î¥·¥êー¥º¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¡×
±Ç²è¡Ø¥È¥í¥ó¡§¥¢¥ì¥¹¡Ù¤Ï¸ø³«Ãæ¡£
