º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¤¤¤Ä¼«¤é¤ÎÂ®µå¤òºÆÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤«¡¡¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®¸ù¤òÆ³¤½Ð¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁÈ¿¥ÎÏ
º´¡¹ÌÚ¤ÏÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ£´»î¹ç¤Ç£µ²ó1/3¤òÅê¤²¡¢£µÃ¥»°¿¶¡¢¼«ÀÕÅÀ£° photo by Kyodo News
¸åÊÔ¡§º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÉü³è·à¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁÈ¿¥ÎÏ
¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ËÆþ¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃæ·Ñ¤®¡¦ÍÞ¤¨Åê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡££µ·î²¼½Ü¤Ë¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢£¹·î²¼½Ü¤Ë¥í¥¹¥¿¡¼¤ËÌá¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÆ°ºî¤ò¤·¤¿¤È¤¤À¤±ÄË¤ß¤¬½Ð¤ë¤Î¸¶°øµæÌÀ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¤½¤ì¤Û¤ÉÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Áª¼ê¤òÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ë°éÀ®ÎÏ¤È¡¢¤½¤ì¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¶þ»Ø¤È¸À¤¨¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁÈ¿¥ÎÏ¤È»ñ¶âÎÏ¤¬¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÉâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£
Á°ÊÔ¡Ó¡Ó¡Óº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¥ê¥ê¡¼¥Õ¥¨¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡Ú¹â¹»»þÂå¤Î±ÇÁü¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¼«¤é¤Î²þÁ±ÅÀ¤òÈ¯¸«¡Û
¡¡º´¡¹ÌÚ¤¬¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¡¢¥Á¡¼¥à¥É¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ë¡¼¥ë¡¦¥¨¥é¥È¥é¥Ã¥·¥å¤¬²óÉü¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¡¢ºÆÈ¯¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò¼è¤ê½ü¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Îµ¡²ñ¤òÀß¤±¡¢¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹¥³¡¼¥Á¤Î¥È¥é¥Ó¥¹¡¦¥¹¥ß¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ç¤Ë²¼È¾¿È¤Î¶ÚÎÏ¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡£¸·î£µÆü¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÏÌó£³¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¡£¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¼£ÎÅ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤¼ÄË¤ß¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤É¤¦Íî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦ºî¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ë¡ÖÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Î»î¹ç¤Ç£µ¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦75µå¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇÂ®¤Ï97.8¥Þ¥¤¥ë¡Ê156.5¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½é¤Î£´»î¹ç¤Ç·×14¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç17Èï°ÂÂÇ¡¢11¼«ÀÕÅÀ¤ÈÉÔ°ÂÄê¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤ÏÉüµ¢ÁÈ¤¬³èÌö¤·¡¢Æþ¤ê¤³¤àÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¤Î»³ËÜ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Í¥ë¤È¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤âÉüÄ´¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤âÄ´»Ò¤ò¾å¤²¡¢¼ã¼ê¤Î¥·¡¼¥Ï¥ó¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï»³ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆâÍÆ¤âµå¤Î¼Á¤â¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Û¤ÜÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÏÈá»´¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ÎËÉ¸æÎ¨¤Ï4.27¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼21°Ì¡£73²ó¤¢¤Ã¤¿¥»¡¼¥Öµ¡²ñ¤Î¤¦¤Á¡¢À®¸ù¤Ï46²ó¤ÈÀ®¸ùÎ¨63¡ó¡£¿·²ÃÆþ¤Î¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤Ç10²ó¤â¥»¡¼¥Ö¤Ë¼ºÇÔ¡£¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤ä¥«¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¤¥§¡¼¥Ä¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Á¡¼¥àºÇÂç¤Î¼åÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢£¹·î£¹Æü¤Î3A¤Î»î¹ç¤Çº´¡¹ÌÚ¤¬ºÇ½é¤Î£´²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢£¸Ã¥»°¿¶¡¢100¥Þ¥¤¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÂ®µå¤ò£¶ÅÙ¤âµÏ¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦Êó¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Î¥×¥é¥ó¤ò·è¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Í¡×¡£
¡¡¼óÇ¾¿Ø¤ÏµÞî±¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î´ü¸Â¸ÂÄê¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óµ¯ÍÑ¤ò·èÃÇ¡¢ËÜ¿Í¤ËÂÇ¿Ç¤·¡¢Î»²ò¤ò¼è¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¼¡¤Î£³£ÁÅÐÈÄ¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥ÕÅ¾¸þ¡£ºÆ¤Ó100¥Þ¥¤¥ë¡Ê160¥¥í¡Ë¤òµÏ¿¤·¡¢1²ó¤òÈï°ÂÂÇ1Ìµ¼ºÅÀ¡¢2»î¹çÌÜ¤Ï1²ó¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ÇÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿100¥Þ¥¤¥ë¤ÎÄ¾µå¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡ÙÅÅ»ÒÈÇ¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤¬¡¢£¹·î½é½Ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°³«È¯ÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¥í¥Ö¡¦¥Ò¥ë¤Ë¤è¤ë¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¶ºÀµ¤¬·àÅª¤Ê¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Îµ»ö¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¹¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¤½¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤¬ÌäÂê¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤È°ìÃ×¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç°¤«¤Ã¤¿Í×°ø¤Ï¤³¤¦¤À¤È¤¤¤¦³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ø¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡Ù»æ¤Î¼èºà¤Ë¡¢²ÝÂê¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆ±°Õ¤·¤¿¤¬¡¢½¤Àµ¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¾¯¤·°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¥í¥¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï£¹Æü¤ÎÅÐÈÄÁ°Ìë¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¤Ç¿©»ö¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¹â¹»»þÂå¤Î±ÇÁü¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¡£¹â¤¯¾å¤²¤ëÂ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆ°ºî¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÎ¤Î¼«Ê¬¤Ï¡¢Æ§¤ß½Ð¤·Â¤òÃåÃÏ¤µ¤»¤ëÁ°¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÇúÈ¯Åª¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤À¡×¤È¿´¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÉô²°¤Ç¥·¥ã¥É¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò»Ï¤á¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÍâÆü¤Î»î¹ç¤ÇÂ®µå¤òºÆÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÚËüÁ´¤Ê¾õÂÖ¤ËÌá¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Æ¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁª¼êÁØ¤È»ñ¶âÎÏ¡Û
¡¡£±Ç¯ÌÜ¤Î»³ËÜ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë´°À®¤µ¤ì¤¿Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢£³¥«·î¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤¿¡£·ë²Ì¡¢£±Ç¯ÌÜ¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç£´»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£²¾¡¤òµó¤²¤¿¡£°ìÊý¤Îº´¡¹ÌÚ¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î£²¥·¡¼¥º¥ó¡¢¸ª¤äÊ¢¼Ð¶Ú¤Î¥±¥¬¤ÈÆ®¤¦¤Ê¤«¤ÇÂ®µå¤ÎµåÂ®¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£¸úÎ¨¤Î°¤¤¡¢¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤òÄ¾¤¹¤Ë¤ÏÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£¤Ï2022Ç¯¤ËÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¤Ç´°Á´»î¹ç¤òÃ£À®¤·¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¶¯¤µ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤¤¤¤¥é¥¤¥ó¤Þ¤ÇÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¾¡¼¥ó¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¡£¤¤¤¤¶ÛÄ¥´¶¤Î¤Ê¤«¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¸ø¼°ÀïºÇ½ª½µ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÉüµ¢¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï£²»î¹çÏ¢Â³¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÆÍÆþ¡£Â¾¤Îµß±çÅê¼ê¤¬Êø¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢Èà¤À¤±¤¬´°àú¤Ê¥¼¥í¤òÊÂ¤ÙÂ³¤±¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ø¤È¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¡¢ËüÁ´¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤¿¤Ã¤×¤ê»þ´Ö¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïº´¡¹ÌÚ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥Í¥ë¤âº£µ¨¤Î¸ø¼°ÀïÅÐÈÄ¤Ï¤ï¤º¤«11»î¹ç¡¦61²ó1/3¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤â18»î¹ç¡¦90²ó1/3¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤ª¤«¤²¤Çº£¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë100¡ó¤Î¾õÂÖ¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤¼¤¤¤¿¤¯¤Êµ¯ÍÑË¡¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎµåÃÄ¤Ëµö¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬10·î¤Î¼çÎÏ¤ò¸ø¼°ÀïÃæ¤ËµÙ¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÁª¼êÁØ¤È»ñ¶âÎÏ¤ò»ý¤Ä¤«¤é¤À¡£¸½ºß¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÇ¯ÊðÁí³Û¤Ï£³²¯4090Ëü¥É¥ë¡ÊÌó511²¯3500Ëü±ß¡Ë¡£¤¼¤¤¤¿¤¯ÀÇ¤Î´ð½àÃÍ¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë£±²¯6740Ëü¥É¥ë¡ÊÌó251²¯1000Ëü±ß¡Ë¤Î¤¼¤¤¤¿¤¯ÀÇ¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º£µ¨¤ÎÁí»Ù½Ð¤Ï£µ²¯830Ëü¥É¥ë¡ÊÌó762²¯4500Ëü±ß¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇºÇ¤â»Ù½Ð¤¬¾¯¤Ê¤¤6µåÃÄ----¥Õ¥í¥ê¥À¡¦¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¡¢¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥Ù¥¤¡¦¥ì¥¤¥º¡¢¥·¥«¥´¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡¦¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º----¤Î¹ç·×Ç¯Êð¤ËÅö¤¿¤ë¡£¶ËÃ¼¤Ê¸À¤¤Êý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢6µåÃÄÊ¬¤ÎÀïÎÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹vs¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ï¼¡´üÏ«»È¸ò¾Ä¤Î¾ÝÄ§¡©¡Û
¡¡ºò¥ª¥Õ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥¹¥Í¥ë¡¢º´¡¹ÌÚ¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿FA»Ô¾ì¤ÎÂçÊª¤ò¼¡¡¹¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢MLB¤Î°ìÉô¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¿¤Á¤Ï¡ÖÌîµå³¦¤¬²õ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤ÈÁû¤®Î©¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤³¤½¤¬¤½¤Î¸µ¶§¤À¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¤¿¡£¤½¤·¤ÆÀïÎÏ¤Î¶Ñ¹Õ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×¡ÊÇ¯ÊðÁí³Û¤Î¾å¸Â¡ËÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤¬É¬Í×¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¸½¹Ô¤ÎÏ«»È¶¨Äê¤ÏÍèµ¨½ªÎ»¸å¤Ë¼º¸ú¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥í¥Ö¡¦¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤â¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤é¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡ÊÁª¼ê¤ÎÄù¤á½Ð¤·¡Ë¤â¼¤µ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Áª¼êÁÈ¹ç¤ÏÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¤Î»ÑÀª¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¤Î¼çË¤¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½°ìÎÝ¼ê¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç»î¹ç¤¬ºï¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤Í¡£²¶¤¿¤Á¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢°ìÊâ¤â°ú¤«¤Ê¤¤¹½¤¨¤À¡£¤´Â¸¤¸¤Î¤È¤ª¤ê¡¢1994Ç¯¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×Æ³Æþ¤ò¤á¤°¤êÏ«»È¸ò¾Ä¤¬·èÎö¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤¬Ãæ»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢º£²Æ¡¢¡Ø¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡Ù»æ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ò±þ±ç¤¹¤Ù¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È°Õ³°¤Ê¸«½Ð¤·¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£¥¹¥â¡¼¥ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ê¾®µ¬ÌÏ»Ô¾ì¡Ë¤ÎµåÃÄ¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ï¡¢Ç¯ÊðÁí³Û¤ï¤º¤«£±²¯3911Ëü¥É¥ë¡ÊÌó208²¯6650Ëü±ß¡Ë¤Ê¤¬¤é¡¢º£µ¨¤Ï97¾¡65ÇÔ¤È¥á¥¸¥ã¡¼Á´30µåÃÄ¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¸ø¼°Àï¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë6Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£µ¨¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²áµî£·Ç¯´Ö¤Ç£¶ÅÙ¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎµåÃÄ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é»ýÂ³Åª¤ÊÀ®¸ù¥â¥Ç¥ë¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤¬º£Ç¯À¤³¦°ì¤Ëµ±¤±¤Ð¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ÏÀâÆÀÎÏ¤ò¼º¤¦¡£¤½¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Î´íµ¡¤â²óÈò¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Á°²ó¤ÎÏ«»È¸ò¾Ä¡Ê2021¡Á22Ç¯¡Ë¤Ç¤âÏ«»È¤ÏÙæ¤á¡¢99Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ÎËö¡¢£³·î10Æü¤Ë¸½¹Ô¤Î¶¨Äê¤¬Äù·ë¤µ¤ì¤¿¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Ç162»î¹çÀ©¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡º£¡¢º´¡¹ÌÚÉü³è¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï»ä¤¿¤ÁÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢µåÃÄ¤â´Þ¤á¤¿ÅØÎÏ¤ÈºÆÀ¸¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Î±¢¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¾¡¤Æ¤Ð¾¡¤Ä¤Û¤É¡¢¼¡¤ÎÏ«»È¶¨Äê¤Î¸ò¾Ä¤ÏÆñ¹Ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î²÷¿Ê·â¤ò½ã¿è¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡£
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ë¡£