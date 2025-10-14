森七菜“最近大人になった”と思ったことに松村北斗「小5の答え」
女優の森七菜（24歳）が、10月13日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。“最近大人になった”と思ったことを語った。
番組にはこの日、映画「秒速5センチメートル」の宣伝を兼ねて、SixTONES・松村北斗、高畑充希、森の3人が番組のインタビューに対応。森は“最近大人になった”と思ったことを聞かれ、「保護者がいないときに鍋とかで火を使ったりすると、『大人になったな〜』と思います」と答え、松村が光の速さで「小5の答え」とツッコむ。
そして、森は「（火を）つけていいんだっけ？ とか思うんですよね」と話すと、高畑は笑いながら「フフフッ（笑）。森ちゃん、いまいくつだっけ？（笑）」と質問、森が「24歳」と答えると高畑は大笑いした。
さらに、森は「ジュースを2杯頼んだときとか、（誰にも）止められないじゃないですか。2杯目もお茶じゃなくてジュース飲んじゃうよ！」と続けると、高畑は笑い、松村も「年齢詐称してる可能性ある」とコメント。森は「いや、24歳ですよ！ちゃんと」と語った。
