【10月14日更新!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
2025年10月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!
10月14日以降に購入できるローソンの新作スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 人気ブランド『MERCER bis』とのコラボスイーツをはじめ、秋らしい味わいが満載のラインナップです。
ローソン2025年10月の新商品スイーツまとめ
「Uchi Cafe×MERCER bis 生キャラメルどらもっち」(246円)
「Uchi Cafe×MERCER bis 生キャラメルどらもっち」(246円)
価格 : 246円
エネルギー : 257kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
今週は、生キャラメルシフォンケーキ専門店『MERCER bis』とのコラボ商品が多数登場しています。北海道産生クリームを使用したミルククリームと、ビターで濃厚なキャラメルソースを合わせた贅沢な2層仕立てのどらもっちが登場。もっちり生地とキャラメルの相性は抜群です。
「Uchi Cafe×MERCER bis 生キャラメルロールケーキ」(286円)
「Uchi Cafe×MERCER bis 生キャラメルロールケーキ」(286円)
価格 : 286円
エネルギー : 261kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
※沖縄地域のローソンでは297円とのこと
つづくこちらも『MERCER bis』とのコラボスイーツです。ビターで濃厚なキャラメルの香ばしさと、生地のしっとり感が口いっぱいに広がる上質なロールケーキ。コーヒーとも相性抜群の一品になっています。
「Uchi Cafe×MERCER bis 生キャラメルクッキーシュー」(275円)
「Uchi Cafe×MERCER bis 生キャラメルクッキーシュー」(275円)
価格 : 275円
エネルギー : 320kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
ビターで濃厚な生キャラメルの風味を楽しめるクッキーシューが登場。香ばしい生地ととろけるキャラメルクリームが一体となり、食べごたえのあるスイーツに仕上がっています。
「ごろっとお芋のケーキ」(160円)
「ごろっとお芋のケーキ」(160円)
価格 : 160円
エネルギー : 310kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
さつまいもの甘みとほくほく感を活かしたお芋のケーキが登場です。ごろごろとしたさつまいもをふんだんに使い、素材の味わいをしっかり感じられる仕上がりになっています。
「ごろっとりんごのフロマージュパン」(181円)
「ごろっとりんごのフロマージュパン」(181円)
価格 : 181円
エネルギー : 370kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
シャキッとしたりんごの食感と、フロマージュクリームのコクを同時に味わえるスイーツパンが登場。秋らしい甘酸っぱさが広がる季節限定の味わいが魅力のこちら。軽食としても食べやすい商品になっています
まとめ
10月14日発売の新商品は、『MERCER bis』とのコラボスイーツを中心に秋の味覚が充実! 濃厚なキャラメルやお芋、りんごの味わいをローソンで楽しんでみてください。
※画像は公式ホームページより引用
