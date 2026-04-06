沖縄県名護市の辺野古沖で船が転覆し高校生ら2人が死亡した事故で、死亡した高校生の父親がインターネットの投稿サイトに心境をつづっています。先月16日、名護市辺野古沖で修学旅行中だった同志社国際高校の生徒らが乗る船2隻が転覆し、2年の武石知華さん（17）と船長の2人が死亡しました。武石さんの父親はインターネットの投稿サイト「note」で、「初めて会った取引先の人にも自慢をしてしまうくらい、明るく、優しく、聡明な子