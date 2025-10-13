東京駅の北海道アンテナショップは地元の食品店みたいだった！　知る人ぞ知る商品がズラリ

取り寄せるのもいいけれど、やっぱり実物を見て買いたい！そんな方はぜひアンテナショップへGO。店頭販売やイートインに加え、迷った時の参考に各店長のおすすめもご紹介致します。

隅々まで探検したくなる、おとなの宝探しへGO『北海道フーディスト八重洲店』

「系列店が都内に7店舗あるのですが、ここ八重洲店は地元の人しか知らないようなツウな商品がよく売れていますね」とは店長の渡邉早和子さん。

ここは八重洲に店を構えて20年になるアンテナショップだ。大勢の人が行き交う東京駅という場所柄、北海道出身者が通りがかることも多いのだろうと推察。確かに他店では見かけないコアな商品もわんさかある。

『北海道フーディスト八重洲店』冷凍コーナーでは加工品のほか、ラム肉なども販売している。奥の冷蔵ケースは珍味などのおつまみ類が豊富に揃う

店内はロフト型の2フロアに分かれており、常時1000アイテム以上の品揃え。調味料類、乾物系なども豊富で、「どさんこプラザ」が王道の人気商品をまんべんなく網羅しているのに対し、こちらはなんとなく現地の食品店に来た感覚。宝探しする感覚で見知らぬ商品とじっくり向き合いながら買い物したくなってくる。

また店頭ではその時々で生鮮食品も販売していて、取材時はちょうどシーズンだったこともあり、塩水ウニやトウモロコシ、夕張メロンなどと旬の味が花盛り。特にトウモロコシは飛ぶように売れていた。

『北海道フーディスト八重洲店』シーズンのとうもろこしは飛ぶように売れる

さらにこの場所ならではなのが、アルコールの揃えだ。

「道内限定の缶チューハイやビールを買われるお客様がたくさんいらっしゃいますよ。きっと新幹線の中で飲まれるんでしょうね」

『北海道フーディスト八重洲店』日本酒、焼酎、ワイン、缶酎ハイとかなり充実の酒コーナー

棚にずらっと並んだ缶やボトルは酒好きならば見逃せないはず。また、すぐ近くには地下駐車場に続く階段があるってこともポイントで、車でやってきて北海道限定のサッポロ クラシックをケース買いしていく強者もいるんだとか。ちなみに入手困難な厚岸ウイスキーの抽選販売もたまに行なっているのでチャレンジしてみては？

日常使い＆リピートしたくなる商品ときっと出合えるはず。店長おすすめ品もぜひ参考に。

店長の渡邉早和子さんオススメ5選！

『北海道フーディスト八重洲店』店長 渡邉早和子さん

店長：渡邉早和子さん「他にもおすすめしたい商品が盛りだくさん！」

リピ確定！香り弾けるもちもち餃子『ぎょうざの宝永』

十勝・音更町にあった小さな食堂の餃子が評判を呼び冷凍化。焼けば底面はカリッとしてモチモチ。そんな皮の中から現れる餡は野菜たっぷりで、噛むほどにニラや生姜の香りが弾けます。水餃子にもおすすめですよ。

おとふけ餃子1361円

『北海道フーディスト八重洲店』ぎょうざの宝永 おとふけ餃子 1361円

製麺所が打つ麺の旨さにどハマり！『望月製麺所』

この製麺所の商品は生パスタや生ひやむぎも扱って、どれも推しですが、あえて選ぶならこのラーメン。ツルッとした喉越しで、コシのもっちり感から小麦の香りが広がります。醤油の風味を立たせたスープもこの麺によく合っています。

北海道直送旭川醤油ラーメン519円

『北海道フーディスト八重洲店』望月製麺所 北海道直送 旭川醤油ラーメン 519円

凝縮した旨みとスモークの香りが口中で炸裂『トワ・ヴェール』

北海道産の上質な豚バラ肉を昔ながらの手作業で仕上げており、ほどよいスモーク感から噛むほどに凝縮した旨みや甘みが膨らみます。パスタや煮込みなど、他の料理に使っても味わいがぐっと増すのでリピート者も多数。

スモーク生ベーコン1599円

『北海道フーディスト八重洲店』トワ・ヴェール スモーク生ベーコン 1599円

上品な口溶けとカカオの香りにうっとり『五島軒』

同店の函館カレーは都内のスーパーでもレトルトを置くほど有名ですが、こちらも注目してもらいたい！ベルギー産のチョコレートをふんだんに使用しており、なめらかな口溶けにカカオの香りとほろ苦さが膨らむ贅沢な味です。

ベルギーチョコレートケーキ1167円

『北海道フーディスト八重洲店』五島軒 ベルギーチョコレートケーキ 1167円

冷凍庫に常備！自宅で楽しむタコしゃぶ『舟木商店』

一見、地味な商品ですがぜひ試してもらいたい！半解凍して薄くスライス。刺身はもちろんタコしゃぶも自宅で楽しめます。ほんのり塩味がついているので、そのままでも、レモンを搾っても◎

カットたこ足（水ダコ）100g432円

『北海道フーディスト八重洲店』舟木商店 カットたこ足（水ダコ） 100g 432円 ※写真のもので328g 1416円

おと週編集部オススメ2選！

おとなの週末編集部おすすめのご当地缶チューハイをご紹介します。

赤しそ香る道内限定レモンサワー『北海道コカ・コーラボトリング』

北海道の酒場で愛される「しそ焼酎」から着想を得て開発。赤しその風味がガツンと効いて、後味はレモンの爽やかな酸味でさっぱり。ザンギなどのパンチのある料理と相性抜群だ。

ご当地檸檬堂・道民のしそレモン248円

『北海道フーディスト八重洲店』北海道コカ・コーラボトリング ご当地檸檬堂 道民のしそレモン 248円

道産ハッカの清涼感が鼻を抜ける『セコマ』

道内を中心に展開するセイコーマートのPB商品。滝上町産の和ミント（和種ハッカ）を使用し、スーッと鼻に抜ける清涼感とライム果汁の酸味で、この猛暑にぴったりの飲み心地。

和ミントモヒート209円

『北海道フーディスト八重洲店』セコマ 和ミントモヒート 209円

『北海道フーディスト八重洲店』

［店名］『北海道フーディスト八重洲店』

［住所］東京都中央区八重洲2-1八重洲地下街中2ブロック

［電話］03-3275-0770

［営業時間］10時〜20時

［休日］施設に準ずる

［交通］JR山手線ほか東京駅八重洲地下中央口から徒歩3分

