YouTubeチャンネル『ガーコチャンネル』で資産運用アドバイザー・ガーコ氏が、「2026年まで3ヶ月！資産増やしたいなら、必ずやるべきこと。」と題し、2025年残り3ヶ月間で資産を増やすための実践的な方法論を語った。ガーコ氏は動画の冒頭で「早いもので、2025年も残り3ヶ月。ここまで株高で多くの方が含み益を持っているかと思いますが、この3ヶ月の行動で2026年からの景色が全く変わる」と視聴者に呼びかけた。



ガーコ氏はまず、自身の新卒時代の経験を赤裸々に語り、「お金＝給与としか考えていなかった自分が、S&P500やオルカンに長期投資していたら、今ごろどうなっていただろう」と振り返る。その上で、「会社の中で評価されるのは嬉しいが、資産運用に目を向ければ、仕事で得る報酬の何十倍ものリターンが得られた可能性がある」とし、「仕事に注いだエネルギーの5%でも資産運用を学ぶことに回せば、将来の資産が大きく変わるのは明白」と独自の見解を示した。



動画では「投資の90点は、インデックス投資で既に取れている。残り5点を追い求めるより、可能な限り入金力を高める行動、積立期間を延ばすことが優先」と持論を展開。例えば「手数料の0.1%の差より、月1万円積立を増やした方が20年で400万円以上もの差が生じる」と具体例を挙げ、「今こそ節約や支出の断捨離に取り組み、入金力アップを目指すべき」と強調した。自炊の習慣やコンビニ利用の削減、格安SIMへの乗り換えなど、生活密着型の提案も実践的に紹介され、「欲望のままに出費する癖を断ち切ることが重要」とアドバイスした。



さらに、2025年残り3ヶ月の「締め切り効果」をフル活用し、「たった3ヶ月なら頑張れる。夏休みの宿題のように、期限が近くなれば動けるのが人間の習性」と奮い立たせた。本の名著『父が娘に伝える 30の投資の教え』から「経済的自立のために一番重要なのは、本気でお金の不安から解放されたいと強く願えるかどうか」という一節を引用し、「結局、人生を変えるのはやる気ではなく、真剣な意志の強さ」と動画を結んでいる。



動画のラストでは「変えられる人は、不安や過去の経験を糧に本気で行動した人だけ。2025年残り3ヶ月、資産増加のための一歩を自分と一緒に踏み出そう」と視聴者を励まし、「知識は資産運用の武器。今後も役立つ情報を発信していく」としてチャンネル登録を呼びかけた。