【今週の運勢】10月13日（月）〜10月19日（日）の運勢第1位は乙女座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 10月13日（月）〜10月19日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★乙女座

運勢第1位！ 今週は「情報とタスクの交通整理」がテーマです。さまざまな情報ややるべきことが錯綜しがちですが、それを冷静に分類・整理することで、頭の中がクリアになり、効率が格段に上がります。完璧を目指すのではなく、「8割の完成度で動かす」を目標にするとスムーズになりそう。

第2位★牡羊座

運勢第2位！ 今週のテーマは「他者との美しい呼応」。あなたが持つ、場を調和させるセンスが最大限に活かされます。一瞬一瞬のその場を純粋に楽しむことで、周りにその雰囲気が伝わり、物事もスムーズに進んでいきそう。あなたらしく、のびのびと振る舞ってみて。

第3位★天秤座

運勢第3位！ 今週は「人間関係の風通しをよくする」のがオススメ。特定の誰かに偏るのではなく、さまざまなタイプの人と、広く浅く交流することで運気が活性化します。自分のキャラにリミットを決めないで。軽いジョークや、ポジティブな言葉が、あなたの周囲に良いムードを作り出すでしょう。

第4位★蠍座

「真の目的を掘り下げる」がテーマ。今、あなたが取り組んでいることの「なぜそうするのか」という根源的な理由を深く追求すると、迷いが消え、揺るぎない力が湧いてきます。表面的な結果よりも、本質的な意味を見つめ直しましょう。長期的にみて、いい結果が望めそう。

第5位★射手座

今週は「スケールを大きくする視点」がテーマです。日常のルーティンから抜け出し、国際的なニュースや哲学的な思考に触れると、心が解放されます。物事を「地球規模」で捉えることで、目の前の小さな問題が些細なことに感じられるでしょう。「広く、大きく」の視点を大事にして。

第6位★牡牛座

今週は「未来に種をまく」がテーマ。あなたの中に眠る長期的なビジョンや、壮大な夢にスポットライトが当たります。今はまだ小さなアイデアでも、しっかりと土を耕して種をまくとことで、年末にかけていい結果が出やすい星回り。頭の中でぼんやり考えていたことを、ノートに書き出したり、信頼できる人に話したりすることで、現実味を帯びてきます。

第7位★魚座

「スピード感を楽しむ」が今週のテーマ。物事がスイスイ進むような感覚を感じるかもしれません。物理的に窓を開けてドライブをしたり、近くに遊園地がある人はジェットコースターに乗ったりするなど、「爽快感」を感じるのもオススメ。脳がスッキリして、一気につまりがとれていきます。

第8位★水瓶座

「コミュニティとイノベーション」がテーマ。新しいグループやサークルに参加したり、オンライン上で異分野の人と交流したりすることで、あなたの視野と運気が大きく広がります。過去ばかりにフォーカスするコミュニティではなく、未来志向の議論に参加することが重要なポイントに。

第9位★獅子座

今週は「スポットライトの中心で輝く」がテーマ。あなたの自己表現欲がピークに達する星模様です。遠慮せず、あなたのアイデアや才能を堂々と発信することで、自然と周囲から注目を集め、いい流れを引き寄せることができます。特に言葉で周りに影響をもたらすイメージを大事にしてみて。

第10位★山羊座

「基礎の再構築」がテーマの週です。派手な成果は求めず、地道で堅実な作業に注力することで、あなたのキャリアと信頼の土台がより強固なものになる予感。誰かと比べることなく、自分のペースで着実に前進していくことが、気持ちを落ち着かせられるいいメディテーションとなりそうです。

第11位★蟹座

今週は「心の土台を固める」がテーマ。外の世界よりも、家や家族といった自分の安全地帯に意識が向きやすい星模様です。この時期に、自分の居場所を心地よく整えることが、外での活動に必要なエネルギーを養うことになります。家の掃除や模様替えをしたり、家族や気心の知れた友人とゆっくり過ごしたりする時間を大切にして。

第12位★双子座

今週は「情報と人の流れを支配する」がテーマ。あなたのもとに、多方面から新しいニュースや有益なデータが集まってきそうです。流れに乗ってフットワーク軽く動くことで、想定外のチャンスをつかむことができるでしょう。ひとつの場所に留まらず、多様なコミュニティやグループに顔を出すことがポイント。会話の橋渡し役になることで、運命的な出会いを引き寄せられそうです。

（明翁ヘカテ） ※画像出典／占いTV NEWS

