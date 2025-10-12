&be HAIRの新・ヘアケアで髪が変わる♡CMCケア処方を体感！

ヘアメイクアップアーティスト・河北裕介氏がプロデュースするインナーブランド「＆be HAIR」から、待望のダメージヘア向けケアラインが登場しました。2025年10月17日（金）より全国で発売される「＆be ダメージケアシャンプー」と「＆be リペアレスキュートリートメント」。さらに全国発売に先駆け、10月10日（金）より東京・日本橋のポップアップストアで先行販売を実施。髪本来の“美しさの土台”を整えるヘアケア体験を、この秋からあなたの髪でも。

カラーやパーマ、ドライヤー熱によってダメージを受けやすい髪において、内部の「CMC（細胞膜複合体）」の崩れは、うねり・パサつき・広がりの原因に。

「＆be HAIR」の新シリーズは、CMC補修に着目し、セラミドAP・NP・NG、コレステロール（羊毛由来）、18-MEA誘導体などをナノカプセルで配合。

これらの補修成分が髪の内部に働きかけ、潤いを守りながら、まとまりのあるしなやかな髪へと導きます。

シャンプーとトリートメント、それぞれの力

＆be ダメージケアシャンプー（400ml／1,760円、詰め替え370ml／1,430円）は、サルフェートフリー＆シリコーンフリー処方。

植物由来界面活性剤が頭皮の皮脂や汚れを優しく落とし、しっとり指通りよい仕上がりに。

保湿アミノ酸・加水分解シルク・加水分解エンドウタンパクなどで髪の芯までうるおいを補給。

一方、＆be リペアレスキュートリートメント（200g／1,760円）は、ダメージセンサーポリマーが損傷部分に選択的に吸着して補修。

さらに“トステア”配合でうねりを抑制し、根元から毛先まで均一な質感へ。

両製品共に、紫外線吸収剤・マイクロプラスチックビーズ・鉱物油・パラベン不使用で、自然派処方も魅力です。

先行体験できるポップアップストア

新商品の発売に先駆け、東京・日本橋「0th Hub Nihonbashi」では10月10日（金）～19日（日）にポップアップストアを実施。

会場では先行販売はもちろん、限定ノベルティや体験ブースも設け、製品の質感や香りをその場でチェックできます。

入場は予約制枠と事前予約優先枠があり、混雑時は整理券方式。秋のヘアメイクアップをより楽しむための特別な場となるでしょう♪

髪の“ベースメイク”で、理想のスタイルに♡

「＆be HAIR ダメージケアシャンプー」＆「リペアレスキュートリートメント」は、2025年10月17日（金）より全国販売（シャンプー 400ml：1,760円、詰め替え370ml：1,430円、トリートメント 200g：1,760円）。

ポップアップストアで先行体験できるこの機会をお見逃しなく。毎日のヘアケアが、あなたのスタイルの土台となって、自信のある髪へと導いてくれるはずです♡