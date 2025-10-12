早慶上理の中で「進学したら最も自慢できそうだと思う大学」ランキング！ 2位「早稲田大学」を抑えた1位は？
日本の私立名門として知られる早慶上理は、それぞれが独自の個性と強みを持ち、多くの学生が憧れる存在です。学問の深さやキャンパスの雰囲気、学生の気風など、見る人によって印象はさまざま。
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜3日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、「早慶上理に関するアンケート」を実施しました。その中から、「早慶上理の中で進学したら最も自慢できそうだと思う大学」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「学業だけでなく、スポーツや文化面でも存在感があるから」（40代男性／福岡県）、「シンプルにネームバリューがあるから」（30代女性／北海道）、「社長、政治家、芸能人になる同級生と出会えそうだから」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「日本屈指の名門私立大学で、著名な政治家や実業家、文化人を数多く輩出し、国内外で活躍するリーダーを育成してきたからです」（60代女性／愛知県）、「知名度、お金持ちのイメージなど自慢できるポイントが多いから」（30代男性／神奈川県）、「金銭的にも余裕が見えるし、優秀なのが自慢になるような気がする」（60代女性／千葉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:古原 美咲)
2位：早稲田大学／109票自由で多様性を尊ぶ校風が特徴の早稲田大学は、多くの著名人を輩出していることから、進学すればその一員として周囲に自慢できると感じる人が多いようです。政治経済学部をはじめとする伝統ある学部や、活発なサークル・部活動は、学生生活を充実させる要素となり、卒業後も「早稲田出身」というブランドは強力な武器となります。特に「早慶」という括りの中でも、その自由な気風は独自性を放っています。
1位：慶應義塾大学／174票慶應義塾大学は、「お金持ち」「おしゃれ」といったイメージや、卒業生の強固なネットワーク「三田会」の影響力から、進学できれば非常に自慢できると認識されています。特に政財界、メディアなど、社会のリーダー層に多くの卒業生がいることから、高いステータス性を持っています。福澤諭吉の掲げた「独立自尊」の精神は、学生に自信とプライドを与え、自慢の源となっていると言えるでしょう。
