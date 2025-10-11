会見で椅子の匂いを嗅ぎ交換した佐々木

ドジャースの佐々木朗希投手は10日（日本時間11日）、本拠地フィリーズとの地区シリーズ第4戦で同点の8回から登板。3イニングを完璧投球で切り抜けシリーズ突破に貢献した。試合後、会見に呼ばれた佐々木。まさかの行動が爆笑を呼んでいる。

同点に追い付いた直後の8回から登板。シュワーバーを右飛、ハーパーを三飛、4番ボームをニゴロに抑え、8球で1回を切り抜けた。9回、10回も続投。36球を投げ、完全な投球を披露。延長11回のサヨナラ劇を呼んだ。

試合後のシャンパンファイトはデーブ・ロバーツ監督の「ロウキに乾杯！」という一言から始まった。その後、会見室に呼ばれたが、そこでまさかの行動。椅子の匂いを嗅いで苦笑いすると、椅子を交換していた。

その前に会見室に呼ばれたタイラー・グラスノー投手がシャンパンファイトのまま会見室の椅子に座ったことが原因だったが、米メディアも注目。地元メディア「ドジャース・ネーション」は「今晩の試合後会見を行う前、ロウキ・ササキは自分が座る椅子の匂いを嗅いだ。その後、（佐々木は）彼が座る前にタイラー・グラスノーが座っていたことを知った」と綴った。

これにはファンも爆笑。「イスを交換する佐々木朗希めっちゃおもろい」「椅子に何か付いてて触って匂い嗅ぐ朗希おもろすぎる」「憎めない畜生感がたまんないんだよね」とコメントしていた。（Full-Count編集部）