¡ÖºÇ¶á¤ÏÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö²áÂçÉ¾²Á¤Ï¶ØÊª¡×£³ÀïÌ¤¾¡Íø¤ÎÆüËÜ¤òÃæ¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤¬ÉÔ°Â»ë¡£°ìÊý¡¢¼«¹ñ¤È¤ÎÈæ³Ó¤â¡Ö²æ¡¹¤Ë¤Ï¿ÆÁ±»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤â¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î10Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤È¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï20Ê¬¤Ë¥ß¥²¥ë¡¦¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤Ë¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¡¢¤½¤Î£¶Ê¬¸å¤Ë¾®Àî¹Ò´ð¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¡¢£±¡Ý£±¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ64Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹¤Ë¥Ø¥Ã¥ÉÃÆ¤ÇºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â90¡Ü£´Ê¬¤Ë¾åÅÄåºÀ¤¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç£²¡Ý£²¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤ËÃæ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¡£Æ±¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÄ¾ÇÅ吧¡Ù¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶á¤ÏÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö²áÂçÉ¾²Á¤Ï¶ØÊª¡×¡ÖÆîÊÆ¤Ë¾¡¤Ä¤Î¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡×¡Ö¤Þ¤À¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Ê¤É¡¢Ä¾¶á¤Î¿ÆÁ±»î¹ç£³ÀïÌ¤¾¡Íø¤ÎÆüËÜ¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¼«¹ñ¤È¤âÈæ³Ó¤·¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ë¤Ï¿ÆÁ±»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤â¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÆüËÜ¤È¤Îº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¤¤¤Ä¤Ê¤Ã¤¿¤é¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡14Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï¤ÇÆüËÜ¤Ï¡¢¼þ°Ï¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ëÀï¤¤¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£
