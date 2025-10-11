「良い意味でどうとも思っていない」”２分１敗・勝てない日本代表”に上田綺世がプロフェッショナルな視点
［国際親善試合］日本 ２−２ パラグアイ／10月10日／パナソニックスタジアム吹田
明らかな格下とも対戦したW杯アジア予選と違って、９月以降の親善試合はなかなか勝てない。先の米国遠征ではメキシコにスコアレスドロー、アメリカに０−２と敗れ、10月10日にはパラグアイに２−２と引き分けた。来年開催のW杯出場３か国との対戦で２分１敗と白星を掴めていないのだ。
どんな試合でも勝ちに行く。これが森保一監督の不変のスタンスであり、そう考えるとある意味、緊急事態なのではないかと、そんな考えが過ぎる。ならばと、パラグアイ戦で同点弾を決めた上田綺世に囲み取材の場で直接聞いてみた。
「前回のW杯に出場した経験を踏まえて、この時期に勝ててない状況をどう考えていますか。上田選手の個人的な感覚で構わないので、教えてください」
すると、印象的な答が返ってきた。「良い意味でどうとも思っていないです」と。果たして、その真意は？
「今結果が出ていたとしてもW杯で同じように行きません。例えばパラグアイに引き分けたから勝点１とか、そういう想定はできますが、今回の結果がW杯に直結するとは思わないし、本番にならないと分からない部分が山ほどあります」
結局、親善試合とW杯は別物だというわけだ。
「緊張感も違うし、普段できるプレーができなかったり、逆にうまくいく時もある。前回のW杯もそうでしたよね」
確かに、グループステージでドイツとスペインの両国に勝つとは想像できなかった。
「前回も、その前（ロシアW杯）も、大会前に万全な状態だったことってないじゃないですか。大会前までも難しい、本番はもっと難しい。だから結果がどうっていう捉え方はしていません」
もちろん上田はそれでも「色々と考えながらやっている」。
「W杯に向けて当然ながらこだわりを持って取り組んでいます。前回はメキシコとアメリカ、今回は南米の２チーム（パラグアイとブラジル）と戦って、自分たちにどれくらいの力があるのか。W杯への模擬試験じゃないですけど、日本の現在地を知るチャンスだと考えています。最大のパフォーマンスを発揮できるようチームで臨んでいますし、仮に勝てなかったとしても良い積み重ねはできています」
上田の、実にプロフェッショナルな視点である。
あくまで本番は来年６月のW杯。今勝てないからといって、騒ぎ立てる必要などない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】パラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
