¡Ö¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Ð¤³¡×¡Ö¾Ðµ¤Ëã¿ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ØÄêÌôÊª¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¡¢Ì©Í¢¤Îµ¿¤¤¤ÇÃæ¹ñÀÒ¤ÎÃË£³¿ÍÂáÊá
¡¡»ØÄêÌôÊª¡Ö¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¡×¤òÌ©Í¢¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¶å½£¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¤ÈÂçÊ¬¸©·Ù¤Ï£±£°Æü¡¢¤¤¤º¤ì¤â´ØÅìÃÏÊý¤Ë½»¤à£²£°ºÐÂå¤ÎÃæ¹ñÀÒ¤ÎÃË£³¿Í¤ò°åÌôÉÊ°åÎÅµ¡´ïË¡°ãÈ¿¡ÊÍ¢Æþ¤Ê¤É¡ËÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊá¤Ï£¸¡Á£¹·î¤Ç¤¹¤Ç¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤ÎÍ¢Æþ¤ò½ä¤ëÅ¦È¯¤ÏÁ´¹ñ½é¤È¤¤¤¦¡£
¡¡È¯É½¤Ç¤Ï¡¢£³¿Í¤ÏÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê£²£´¡Ë¤é¡££³¿Í¤Ï²¿¼Ô¤«¤È¶¦ËÅ¤·¡¢£··î£±£µÆü¡¢¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤ÎÊ´ËöÌó£±£°£°¥°¥é¥à¤¬Æþ¤Ã¤¿²ÙÊª¤ò¥¤¥ó¥É¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤âÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À®ÅÄ¶õ¹Á¡ÊÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»Ô¡Ë¤ÎÀÇ´Ø¤Ç¡¢ÂçÊ¬»ÔÆâ¤Î£²£°ºÐÂåÃËÀ°¸¤Æ¤Î²ÙÊª¤«¤éÊ´ËöÆþ¤ê¤Î¥Ý¥êÂÞ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¤Ç£³¿Í¤Î´ØÍ¿¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤Ï¡Ö¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Ð¤³¡×¤ä¡Ö¾Ðµ¤Ëã¿ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¼êÂ¤Î¤·¤Ó¤ì¤Ê¤É¤Î·ò¹¯Èï³²¤ä°Û¾ï¹ÔÆ°¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ïº£Ç¯£µ·î¤Ë»ØÄêÌôÊª¤ËÄÉ²Ã¤·¡¢ÈÎÇä¤ä½ê»ý¡¢»ÈÍÑ¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¡£