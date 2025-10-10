¥É·³ÍÍø¤Î¡È¸í¿³¡É¤ò¿³È½ÃÄ¤¬¼Õºá¡¡¼ó·¹¤²¤¿º¸ÏÓ¤Ë¡ÄÊÆµ¼Ô¤¬ÊóÆ»¡Ö»°¿¶¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×
ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·¡¢±äÄ¹11²ó¤ÎËö2-1¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£7²ó¤Ë¤ÏºÝ¤É¤¤È½Äê¤«¤é»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢²¡¤·½Ð¤·¤Ç¤ÎÆ±ÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀèÈ¯º¸ÏÓ¤Ï¡¢¤³¤ÎÈ½Äê¤Ë¿³È½ÃÄ¤«¤é¼Õºá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÆµ¼Ô¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1-0¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤¬¥ê¡¼¥É¤¹¤ë7²ó1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¡£±¦ÂÇÀÊ¤Î¥³¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢ÀèÈ¯¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤Ï¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤éÆâ³Ñ¤ØÅê¤¸¤¿¡£Ãæ·Ñ¤Ç±Ç¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÉ½¼¨¤Ç¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤À¤Ã¤¿°ìµå¡£¥Ü¡¼¥ëÈ½Äê¤È¤Ê¤ë¤È¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤Ïº¤ÏÇ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¼ó¤ò·¹¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¥³¡¼¥ë¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ËE.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë°ÂÂÇ¤òÍ¿¤¨¹ßÈÄ¡£¸å¤ò·Ñ¤¤¤À¥Ç¥å¥é¥ó¤¬2»à¤Þ¤ÇÃ¥¤¦¤â¡¢ÂçÃ«¤Ø¤Î¿½¹ð·É±ó¤ÇËþÎÝ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥Ù¥Ã¥Ä¤Ë»Íµå¤Ç²¡¤·½Ð¤·¤ÎÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÃÏ¸µ»æ¡Ö¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥¤¥ó¥¯¥ï¥¤¥¢¥é¡¼¡×¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÈÖ¥í¥Õ¥é¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Áµ¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤Ï7²ó¤Î¥³¡¼¥ë¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤é¸í¿³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼Õºá¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£»°¿¶¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤¬»Íµå¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤½¤ÎÁö¼Ô¤¬Æ±ÅÀ¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤Ï7²óÅÓÃæ95µå¤òÅê¤²¤Æ5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤ÈÎÏÅê¤·¤¿¤¬¡¢¾¡Íø¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë