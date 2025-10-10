BE:FIRST・LEO＆SHUNTO、デビュー前からの付き合いのSTARGLOW・RUI＆TAIKIと仲良しトーク
BE:FIRSTがナビゲーターを務めるJ-WAVE『MILLION BILLION』の10月11日放送回に、BMSG3つ目のボーイズグループ、STARGLOWからRUI＆TAIKIが出演する
■4人がBMSGフェスやプレデビューなどについてトーク
J-WAVE（81.3FM）で毎週土曜24時から放送中の番組『MILLION BILLION』（ナビゲーター：BE:FIRST）。BE:FIRSTがネクストステージへと突き進むべく、いい音楽と出会い、注目の音楽やカルチャーを深掘りしていく。
10月11日の放送回はLEO＆SHUNTOが担当。ゲストには、STARGLOWのメンバーを代表して、RUI＆TAIKIが登場する。
BE:FIRSTデビュー前からの付き合いとなる4人が、BMSGフェスやプレデビューなどについてトーク。ファンは要チェックだ。
番組はradikoアプリでも聞くことができ、radikoタイムフリー機能でオンエア開始後から1週間聴取可能だ。
■番組情報
J-WAVE『MILLION BILLION』
10/11（土）24:00～25:00
ナビゲーター：BE:FIRST
ゲスト：RUI・TAIKI（STARGLOW）
■関連リンク
『MILLION BILLION』番組サイト
https://www.j-wave.co.jp/original/millionbillion/
『MILLION BILLION』radiko
https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251012000000
BE:FIRST OFFICIAL SITE
https://befirst.tokyo/
STARGLOW OFFICIAL SITE
https://starglow.tokyo/