【トマト＆オニオン】創業感謝祭第2弾。4000円分のクーポンに限定グッズが入った福袋が登場！アプリクーポンも見逃せない...。

トマトアンドアソシエイツが運営するアメリカンダイニングレストラン「トマト＆オニオン」では、2025年10月10日から「トマト＆オニオン感謝祭」後編を開催します。

福袋はクーポン券4000円分やトマト巾着、オニオン巾着入り

感謝祭の後編は、福袋の販売や最大46％オフになるクーポンを公式アプリで配信します。

■福袋販売

・クーポン券4000円分（500円クーポン×8枚）

500円券が8枚付いたクーポンブックが1冊入っています。会計時2000円ごとに1枚使用可能。有効期限は26年3月31日となっています。割引券やクーポンなどと併用は不可です。

・オリジナル トマト巾着（幅230×高さ150×奥行120mmサイズ）

・オリジナル オニオン巾着（幅110×高さ150mmサイズ）

〈販売店舗〉

【東北】宮古店、石巻店

【北陸・甲信越】長岡店、鯖江インター店、敦賀木崎店、小浜店、三国イーザ店、高木店、信州中野店

【関東】立川店、上福岡店、八潮店

【近畿】五個荘店、峰山店、福知山岩井店、創業店、千里万博公園店、三田ウッディタウン店、神戸藤原台店、神戸長田店、神戸摩耶ランプ店、赤穂店、柏原店、田辺店、岩出店、新宮佐野店、海南店

【中国・四国】鳥取湖山店、倉吉店、松江学園通り店、天満屋福山店、岡山城東店、岡山江崎店、徳島沖浜店、徳島川内店、大洲店

【九州】鹿児島姶良店

価格は3000円。

各店なくなり次第終了です。

■アプリクーポン配信

配信期間：10月10日〜29日

適用条件：トマト＆オニオン公式アプリで会員登録後に配信されるクーポン番号を席のタブレットに入力して注文してください。全店で利用でき、利用日当日の会員登録でも割引が適用されます。詳しくは公式アプリ内クーポンの利用条件を確認してください。

仕入れや販売状況により、予告なく販売を中止する場合があります。

詳しくは感謝祭特設ページから確認できます。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部