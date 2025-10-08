村上隆×CASETiFYの新章♡「FLOWERS BLOOM」でフラワーが満開に

世界的アーティスト・村上隆氏とCASETiFYの人気コラボレーションが、ついに第3章へ。2025年10月10日(金)に発売される「村上隆×CASETiFY: FLOWERS BLOOM」コレクションでは、村上隆の代表的モチーフ「フラワー」が満開に咲き誇ります。鮮やかなデザインに加え、スーツケースからスマホケース、チャームまで、多彩なラインナップが登場♡ファン必見の限定アイテムにも注目です。

村上隆×CASETiFYが放つ新章「FLOWERS BLOOM」

「村上隆×CASETiFY: FLOWERS BLOOM」コレクションは、「フラワー」がカルチャーアイコンとして確立した存在であることを称える特別な第3章。

伝統的な日本美術と現代アートを融合し、村上隆の代名詞である“スーパーフラット”の世界観を鮮やかに表現しています。

さらに、今回のコレクションでは、トラベルスーツケースやウェーブシリコンケース、18Kゴールド仕様のスマホケースなど、アートとテクノロジーを融合させた新アイテムが多数ラインナップ。

虹色に咲き誇るフラワーデザインが、日常を彩ります。

Café Kitsuné × Iittalaの限定マグカップ♡心と時間を彩るデザインコレクション

限定アイテム＆価格をチェック♡

＜ラインナップ＞

お花ちゃんスマホフィギュア ブラインドボックス：7,370円

フラワーウェーブ シリコンケース ブラインドボックス：11,330円

フラワー SNAPPY™ グリップスタンド：11,330円（レインボーは12,100円）

フラワー マグネット式ワイヤレス充電器：12,100円（レインボーは12,870円）

フラワースマホチェーン・チャーム：各13,640円

限定マルチフラワースマホケース（レインボーカメラリング）：14,960円

フラワースマホストラップ＆チャームキューブセット：14,960円

お花ちゃんスマホフィギュア4-in-1セット：29,480円

フラワーウェーブ シリコンケース4-in-1セット：45,320円

コレクティブルイヤホンケース：45,320円

フラワーウェーブ シリコンキャリーオンスーツケース：121,220円（全5色：レインボー／ブルー／ブラック／レッド／ピンク）

スペシャルプロダクト（数量限定）には、村上隆のアート性を存分に感じられるアイテムが揃います。

いずれもCASETiFY公式オンラインストアおよび限定店舗（心斎橋・渋谷・新宿・名古屋・博多）にて販売されます。

村上隆が生み出した「フラワー」は、世界中の人々に笑顔と幸福をもたらしてきたシンボル。その柔らかな表情とカラフルな色彩は、アートの枠を超え、音楽・ファッション・カルチャーへと広がっています。

今回のCASETiFYとのコラボは、そんな村上の創作哲学と、ブランドの革新性が美しく調和した作品群。自分だけのアートピースを持つような感覚で、日常をもっとクリエイティブに彩ってくれます。

アートと日常が交わる新しい体験を♡

「村上隆×CASETiFY: FLOWERS BLOOM」コレクションは、単なるプロダクトを超えたアート体験です。

村上隆の独自の世界観を纏いながら、CASETiFYが誇るデザイン性と機能性が融合。お気に入りのデバイスを通して、自分らしい表現を楽しめるスペシャルな機会です。

10月10日(金)の発売を前に、ぜひウェイトリストに登録して、この“アートの花”が咲く瞬間を見逃さないで♡