「驚いて、軌道を読めなかった」日本代表守護神に厳しい声…レジェンドも指摘「もっと責任を負わなければ」
パルマの鈴木彩艶は、セリエAに挑戦して１年目の昨季、GK大国と言われるイタリアで評価を高めた。それだけに、期待と重圧、要求されるレベルは高まるばかりだ。
10月４日に行われた第６節のレッチェ戦で、鈴木は決勝点献上の一因になったと批判を浴びた。残留争いの直接のライバルを相手に０−１と敗れただけに、地元メディアからこき下ろされている。
専門サイト『ParmaLive』によると、レッチェとパルマの両クラブでプレーした経験を持つOBダビデ・ジョルジーノは、「試合はひとつのエピソードで決まった」と述べた。
「リッカルド・ソッティルのクロスが厄介で、複数の選手の間をすり抜け、スズキを驚かせた。彼はうまく軌道を読めなかったんだ」
９月最後のトリノ戦で今季白星をあげ、ムードが高まっていたパルマだけに、ライバル相手に連勝を逃し、雰囲気は一変した。カルロス・クエスタ新監督の下でリーグワースト２位タイの３得点しかあげていないこともあり、チームに対する苦言も少なくない。
レジェンドOBのルイジ・アポッローニは、「パルマはパーソナリティを取り戻す必要がある。特にDFとGKのスズキがもっと責任を負わなければならないビルドアップの局面においてね」と話している。
「道のりが長いことは変わらない。だが、パルマは明確なアイディア、ミスから学ぶ力、そして働くことによって、反撃できることを示さなければならない」
次節は10月19日、降格圏の19位に沈むジェノアとのアウェーゲーム。勝利が期待される一戦で、鈴木は汚名返上となるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鈴木彩艶が批判された失点シーン
