31億円超え…？ 全長4.3mの「3人乗りスーパーカー」！ 斬新「真ん中“運転席”」採用＆BMW製の“V12エンジン”搭載！ UAEのオークション登場予定の「マクラーレンF1」どんなモデル？

1990年代を代表するスーパーカー「マクラーレンF1」の特別な一台が、2025年11月にUAEのアブダビで開催されるRMサザビーズのオークションに出品されます。

ブルネイ王室に納車された経歴を持つ特別な個体は、いまも世界中のコレクターから熱い注目を集めています。

【画像】超カッコイイ！ これがマクラーレンの「3人乗りスーパーカー」です！ （30枚）

マクラーレンF1は、1992年に発表されたスーパーカーで、カーボンファイバー製モノコックを量産車として初めて採用したことでも知られます。

開発の中心を担ったのは名エンジニア、ゴードン・マレー氏。最高速の追求そのものではなく「市販車として世界最高の完成度を持つロードカー」を目指して開発されました。

その結果、最高速度は391km／hを記録。自然吸気エンジンを搭載したロードカーとしては今なお破られていない世界記録を持ち続けています。

さらに、マクラーレンF1は市販車としての存在だけでなく、レース仕様「F1 GTR」が1995年のル・マン24時間で初出場・初優勝を飾るという快挙も達成。公道とサーキットの両方で伝説的な存在となりました。

ボディサイズは全長4287mm×全幅1820mm×全高1140mm、ホイールベース2710mmです。

乗車定員は3名で、運転席を中央に配し、両サイドにパッセンジャーシートを備える独自のレイアウトが採用されました。

エクステリアは軽量化と空力性能を徹底的に追求し、ディヘドラルドアやエンジンルームに貼られた金箔の遮熱材など、細部に至るまで革新的な工夫が盛り込まれています。

インテリアはアルカンターラやカーボンを基調としながら、オーディオやエアコンといった快適装備も搭載。レーシングカー並みのパフォーマンスと、日常的に走れる利便性を両立しました。

搭載されるパワートレインはBMW製の6.1リッターV型12気筒自然吸気エンジンで、最高出力627馬力・最大トルク680Nmを発揮。

車重はわずか1138kgに抑えられており、驚異的なパワーウェイトレシオを誇ります。0-100km／h加速は3.2秒というパフォーマンスを発揮しました。

今回出品されるのは、ロードカー仕様64台のうち14番目に製造されたシャシNo.014です。新車時はチタニウムイエローの外装、ブラックの内装で仕立てられ、ブルネイ王室に納められました。その後英国と米国で複数のオーナーを経て、2007年にはマクラーレン本社で全面的な再整備を受けています。

その際に外装はアイビスホワイトへ変更され、固定式リアスポイラーやGTR由来のフロントバンパー、LM仕様のルーバーなどを含む「ハイダウンフォースキット」が装着されました。

さらにインテリアもレーシングシートやカーボンパネルを用いたLM仕様にアップデート。OZレーシング製ホイールや改良型エキゾースト、アップグレードされたエアコンも導入され、改修費用は約50万ドル（1USドル＝約150円として、約7500万円）に達したといわれています。

また、この個体のドアシルには1996年当時のF1世界王者ミハエル・シューマッハのサインが残されており、2007年の再塗装後にはルイス・ハミルトンのサインも追加されました。こうしたディテールも、この車両の価値をさらに高めています。

その後も米国内で使用され、2018年には大規模なエンジン整備を実施。走行距離は約2万2000kmとされ、オリジナルの工具セットや専用ラゲッジも付属しています。

※ ※ ※

マクラーレンF1は現在も世界で最も評価されるスーパーカーのひとつであり、とくにブルネイ王室に納車され、本社で改修を受けた経歴を持つシャシ014は極めて特別な存在です。

オークションの落札価格は、2100万ドル（約31億5000万円）以上になると予想されています。